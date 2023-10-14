ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1095500

1-İdarenin a) Adı : ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI b) Adresi : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2127088888 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEMDEN OLUŞAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben işe başlanacak ve işe başlanılmasının ardından tüm ürünler en geç 20 gün içerisinde Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.11.2023 - 11:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Şişli Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Birimi - Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:5 Şişli / İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:



4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.



4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:



Talep Edilen Belgeler:



1. ONAYLI ETİKET VE RUHSAT*



*Her bir ürünün, Sağlık Bakanlığı’nca “ONAYLI ETİKETİ VE RUHSATI”nın aslı veya noter tasdikli örnekleri sunulmalıdır.



2. MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)*



* Her bir ürünün, “MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)” aslı veya noter tasdikli örnekleri sunulmalıdır.



3. ÜRÜN GARANTİ BELGESİ*



*Her bir ürünün “ÜRÜN GARANTİ BELGESİ”nin aslı veya noter tasdikli örnekleri sunulmalıdır.



-İsteklilerin, tüm kalemlere ilişkin belgelere dair gerekli ayırt edici bilgileri (belge tarihi, sayısı vs.), yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde, her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere, açık ve anlaşılır şekilde beyan etmeleri gerekmektedir. Hangi kalem için hangi belgelerin sunulduğu yeterlik bilgileri tablosunda net bir şekilde ifade edilmelidir.



-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerinden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri belgeleri tevsik etmek üzere, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak İdareye sunmaları istenecektir.



-Yabancı dilde olan tevsik edici tüm belgelerin Türkçe veya noter onaylı Türkçe tercümesi ile sunulması gerekmektedir.



-Tüm belgeler ve eklerinin ihale tarihinde geçerli olması gerekmektedir.



- Tüm belgeler ve eklerinin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması, eklerinin de belgelerin sunuluş şekline uygun olması gerekmektedir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.



4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.



4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.



4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

-İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.

-İsteklilerin, ruhsat sahibi değilse, ruhsat sahibi firmadan alınmış 2023 yılına ait "SATIŞ YETKİ BELGESİ" (aslı veya noter tasdikli sureti) sunmaları gerekmektedir.

-İstekliler; yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri, yetkiyi verenin yetkili olduğuna ilişkin belgeleri ile birlikte sunacaklardır. Yetkiyi verenin yetkili olduğuna ilişkin belgeler de belgelerin sunuluş şekline uygun olarak (aslı veya noter tasdikli örnekleri ) sunulacaktır.

-İsteklilerin, tüm kalemlere ilişkin belgelere dair gerekli ayırt edici bilgileri (belge tarihi, sayısı vs.), yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde, her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere, açık ve anlaşılır şekilde beyan etmeleri gerekmektedir. Hangi kalem için hangi belgelerin sunulduğu yeterlik bilgileri tablosunda net bir şekilde ifade edilmelidir.

-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerinden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri belgeleri tevsik etmek üzere, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak İdareye sunmaları istenecektir.

-Yabancı dilde olan tevsik edici tüm belgelerin Türkçe veya noter onaylı Türkçe tercümesi ile sunulması gerekmektedir.

- Tüm belgeler ve eklerinin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması, eklerinin de belgelerin sunuluş şekline uygun olması gerekmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01908413