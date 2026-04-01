BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ

Sıra No Emlak No İli İlçesi Mahalle Blok Kat ve Bağımsız Bölüm No Cinsi Ada/ Parsel Alanı (m²) Hissesi Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi İhale Saati İhale Yeri

Brüt Alan (m²) Net Alan (m²)

1 651140041006 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 1.KAT 4 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,72 m² 144,90 m² Tam 5,990,000.00 179,700.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

2 651140041007 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 2.KAT 5 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,72 m² 144,90 m2 Tam 6,360,000.00 190,800.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

3 651140041008 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 2.KAT 6 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,72 m² 144,90 m2 Tam 6,360,000.00 190,800.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

4 651140041009 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 2.KAT 7 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,72 m² 144,90 m2 Tam 6,570,000.00 197,100.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

5 651140041010 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 2.KAT 8 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,72 m² 144,90 m3 Tam 6,570,000.00 197,100.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

6 651140041011 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 3.KAT 9 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,63 m² 144,90 m3 Tam 6,410,000.00 192,300.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

7 651140041012 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 3.KAT 10 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,30 m² 144,90 m3 Tam 6,410,000.00 192,300.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

8 651140041013 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 3.KAT 11 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,30 m² 144,90 m3 Tam 6,570,000.00 197,100.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

9 651140041014 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 3.KAT 12 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,30 m² 144,90 m3 Tam 6,670,000.00 200,100.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

10 651140041015 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 4.KAT 13 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,30 m² 144,90 m3 Tam 6,250,000.00 187,500.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

11 651140041016 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 4.KAT 14 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,30 m² 144,90 m3 Tam 6,250,000.00 187,500.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

12 651140041017 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 4.KAT 15 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 190,30 m² 144,90 m3 Tam 6,570,000.00 197,100.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

13 651140041018 VAN İPEKYOLU HATUNİYE A BLOK 4.KAT 16 NOLU MESKEN Mesken 5141/4 189,88 m² 144,90 m3 Tam 6,570,000.00 197,100.00 13.04.2026 10:00 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İHALE ŞARTNAMESİ

1 Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların, karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden; 13.04.2026 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı, No:184 Merkez/BİTLİS adresinde ihale Salonunda, 2886. Sayılı Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2 İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler; İstekliler Gerçek kişi ise; 2886 sayılı Devlet İhale yasası uyarınca hazırlayacakları; T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı fotokopisi ve Yerleşim Yeri Belgesi (ikametgah) ve geçici Teminat Makbuzunu ibraz edeceklerdir. İstekliler, Şirket olarak katılacaklar ise; yılı içerisinde alınmış ticaret sicil gazetesi, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı fotokopisi ve Yerleşim Yeri Belgesi (ikametgah) ve yetki belgesini aslı veya noterden tasdikli suretleri ibraz edecektir. Kooperatif, vakıf veya dernek olarak katılacaklar ise; yılı içerisinde alınmış yönetim kurulu kararı ve faaliyet belgesi, kooperatif veya dernek yetkilisinin T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı fotokopisi ve Yerleşim Yeri Belgesi (ikametgah) belgesini aslı veya noterden tasdikli suretleri ibraz edecektir. İstekli vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir.

3 İsteklilerin yukarıda istenilen belgelerle birlikte 13.04.2026 Pazartesi günü saat:10:00'da kadar Bölge Müdürlüğümüze ait Vakıf Katılım Bankası Siirt Şubesinde bulunan VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS adlı TR12 0021 0000 0030 0001 3000 01 IBAN no'lu hesaba Geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaatta ise, (Teminat Mektubu Limit dahili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini İdaremize ait 0 434 226 65 61 nolu telefona faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

4 İdaremize borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar. İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olanın ihale uhdesinde kalsa dahi satışı yapılmayacaktır.

5 İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve tapudaki ferağ masrafları alıcıya aittir.

6 İhale 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 İhaleye katılmak isteyen talipliler yeri görmüş, ilan metninin tüm şartlarını okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

8 İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

9 Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

10 Satış ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.