BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

İlimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi/köyü, ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre (açık teklif usulü) mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.



1- İDARENİN

Adresi : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS Telefon : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126) İhale Dokümanının Görülebileceği Adres : Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü İnternet Adresi : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ : Aşağıya çıkartılmıştır.

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ : Aşağıya çıkartılmıştır.



Sıra No VASFI MAHALLE / KÖY ADA NO PARSEL

NO İMAR DURUMU /BLOK NO Bağımsız

Bölüm No TOPLAM TAPU ALANI Muhammen

Bedel (TL) Geçici

Teminat (TL) Şartname

Bedeli İhale

Tarihi İhale

Saati 1 Arsa Beşminare 1332 4 E:1,00 Kat:4 Konut Alanı *** 1148,04 ₺2.296.080,00 ₺68.882,40 ₺30.000,00 5.01.2026 09:00 2 Arsa Hüsrevpaşa 1096 2 A-4 *** 1028,75 ₺1.234.500,00 ₺37.035,00 ₺30.000,00 5.01.2026 09:20 3 Arsa Hüsrevpaşa 1104 3 E:2,25 Kat:7 Konut Alanı *** 796,73 ₺995.912,50 ₺29.877,38 ₺30.000,00 5.01.2026 09:40 4 Arsa Hüsrevpaşa 1303 2 E:1,00 Kat:4 Konut Alanı *** 1457,7 ₺1.457.700,00 ₺43.731,00 ₺30.000,00 5.01.2026 10:00 5 Arsa Hüsrevpaşa 1304 9 E:1,00 Kat:4 Konut Alanı *** 2690,15 ₺3.362.687,50 ₺100.880,63 ₺30.000,00 5.01.2026 10:20 6 Arsa Hüsrevpaşa 1307 2 E:1,00 Kat:4 Konut Alanı *** 3318,99 ₺4.148.737,50 ₺124.462,13 ₺30.000,00 5.01.2026 10:40 7 Arsa Hüsrevpaşa 1093 4 A-2 *** 611,91 ₺183.573,00 ₺5.507,19 ₺5.000,00 5.01.2026 11:00 8 Arsa Hersan 1296 1 A-2 *** 2439,85 ₺1.707.895,00 ₺51.236,85 ₺30.000,00 5.01.2026 11:20 9 Arsa Hersan 1298 2 A-2 *** 1399,85 ₺1.049.887,50 ₺31.496,63 ₺30.000,00 5.01.2026 11:40 10 Arsa Hersan 1300 2 A-2 *** 1665,46 ₺1.249.095,00 ₺37.472,85 ₺30.000,00 5.01.2026 12:00 11 Arsa Beşminare 1404 2 E:1,50 Kat:7 Kon+Tic *** 1951,53 ₺12.684.945,00 ₺380.548,35 ₺30.000,00 5.01.2026 13:40 12 Arsa Beşminare 537 9 E:1,00 Kat:4 Konut Alanı *** 4533,04 ₺10.199.340,00 ₺305.980,20 ₺30.000,00 5.01.2026 14:00 13 Tarla Sekizağustos 254 1 İmarsız *** 3136,71 ₺313.671,00 ₺9.410,13 ₺10.000,00 5.01.2026 14:20 14 Arsa Sekizağustos 1329 6 A-2 *** 1015,48 ₺456.966,00 ₺13.708,98 ₺10.000,00 5.01.2026 14:30 15 Arsa Sekizağustos 1329 7 A-2 *** 1728,74 ₺777.933,00 ₺23.337,99 ₺10.000,00 5.01.2026 14:40 16 Arsa Sekizağustos 257 35 A-2 *** 1228,20 ₺368.460,00 ₺11.053,80 ₺10.000,00 5.01.2026 14:50 17 İşyeri Hüsrevpaşa 697 30 B Blok 52 18,84 ₺161.647,20 ₺4.849,42 ₺5.000,00 5.01.2026 15:00 18 İşyeri Hüsrevpaşa 697 30 B Blok 63 21,78 ₺338.877,00 ₺10.166,31 ₺5.000,00 5.01.2026 15:10 64 19,80 19 İşyeri Hüsrevpaşa 697 30 B Blok 65 19,80 ₺169.884,00 ₺5.096,52 ₺5.000,00 5.01.2026 15:20 20 İşyeri Hüsrevpaşa 697 30 B Blok 71 19,80 ₺169.884,00 ₺5.096,52 ₺5.000,00 5.01.2026 15:30 21 İşyeri Hüsrevpaşa 697 30 B Blok 108 78,14 ₺831.409,60 ₺24.942,29 ₺5.000,00 5.01.2026 15:40 22 İşyeri Hüsrevpaşa 697 30 C Blok 21 55,71 ₺1.135.079,00 ₺34.052,37 ₺5.000,00 5.01.2026 15:50 22 52,91



5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü (Satış ve Kiralama Birimi)’nde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların her ihale için ayrı ayrı olmak üzere; yukarıda belirlenen bedeller karşılığında şartname almaları şart olup, pey sürme işlemi her ihale için de ayrı ayrı yapılacaktır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi-Faaliyet Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası (TR55-0001-0000-9313796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat Hesabı (Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

6.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemize borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli yazı.

6.10. Gerçek ve tüzel kişilerin SGK borcunun olmadığına dair güncel yazısı.

6.11. Gerçek ve tüzel kişilerin Vergi borcunun olmadığına dair güncel yazısı.

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmeleri şart olup, kapalı teklif usulüne göre hazırlanacak dosyaların kanunda belirtildiği üzere kapalı zarfta teslim edilecek ve katılımcılar arasında sözlü teklif alınacaktır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya aittir. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 sıra numaralı taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi durumunda satış bedelinde yüzde yirmi indirim sağlanacak, taksitli satış talep edilmesi durumunda dörtte biri peşin olacak şekilde iki yıla kadar taksit imkânı sağlanacak ve geri kalan alacağa kanuni faiz uygulanacaktır.11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 ve 22 sıra nolu ihalelerin satış bedelleri peşin olarak ödenecektir.

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan Olunur.

