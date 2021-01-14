Bitcoin şu an ne kadar, kaç dolar? Bitcoin fiyat hesaplama

Bitcoin alım ve satımı için sanal bir cüzdana, yani Bitcoin adresine sahip olunması gerekiyor. Bu cüzdanların adresleri sayesinde kripto para takası yapabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin transfer işlemi asimetrik şifreleme ile imzalanarak gönderilir. İşlemlerin her biri ağda duyurulur ve blockchain'e, yani zincire dahil olur. Bu sayede aynı Bitcoin'in birden fazla kullanılmasının önüne geçilmiş olur.

14 Ocak Bitcoin ne kadar?

1 Bitcoin 281.845,62 Türk Lirası olarak işlem görmekte.

1 Bitcoin (BTC) Kaç TL?

281.845,62 TL TL

1 Bitcoin (BTC) Kaç Dolar?

37,910.87 Dolar

1 Bitcoin (BTC) Kaç Euro

31.224,34 Euro

Fiyattaki Değişim (24s) -1.47%

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı ne kadar?

285,315.86 TL TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 37,942.91 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 285,315.86 TL Türk Lirası veya 37,942.91 dolar alınabilmektedir. Bitcoin fiyatı son 24 saatte -1.47% değişim ile şu anda 285,315.86 TL TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 71,020,523,644 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 647,937,047,660 dolardır.

Bitcoin nasıl paraya çevrilir?

Kripto paraları nakit olarak kullanmak için borsalar üzerinden satış işlemi yapılabilir. Aynı şekide Bitcoin'ler de borsa üzerinden satılarak karşılık reel para tutarı EFT veya havale ile kişilere gönderilir.