BİSMİL Tapu Müdürlüğü

İLANEN DUYURULUR.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



Doruk Mahallesi 0/44,133/5 ,142/10. 142/11, 142/2 ,145/1 ,145/16 parsel sayılı taşınmazlarının muhtelif hisseleri Serdar FİDAN adına kayıtlı iken;Bismil 2. Noterliğinden verilen 23/07/2025 tarihli 7495 sayılı Mirasçılık belgesine istinaden 35563269526 Tc no lu baba adı Abdulgafur ana adı Meymo olan SERDAR FİDAN isimli ve mezkur mirasçılık belgesinde adları geçen diğer mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 04/09/2026 , Cuma günü, saat dan itibaren 04/10/2026, Pazar günü, saat: 17:00’a kadar anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 04/09/2026

Esat YENİÇERİ

Tapu Müdürü

#ilangovtr

Basın No: ILN02542511