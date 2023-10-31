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Ekonomi “Birkaç yıl önce market alışverişleri 3 farklı yerden yapılırken bugün bu sayı 7 hatta 8 farklı noktaya ulaşmış durumda”
Ekonomi

“Birkaç yıl önce market alışverişleri 3 farklı yerden yapılırken bugün bu sayı 7 hatta 8 farklı noktaya ulaşmış durumda”

Yeniakit Publisher
2023-10-31 14:55:00 -
"Birkaç yıl önce market alışverişleri 3 farklı yerden yapılırken bugün bu sayı 7 hatta 8 farklı noktaya ulaşmış durumda"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), ekim ayı yönetim kurulu toplantısını Ordu'da düzenledi. Gıda perakende sektöründeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıya 100 yerel zincir yöneticisi katıldı. TPF Başkanı Ömer Düzgün, sektördeki yoğun rekabet koşullarında yerel zincirlerin önümüzdeki dönem atması gereken dönüşüm adımlarını paylaştı.

Türkiye genelindeki yerel zincirler arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek, sektördeki gelişmeleri değerlendirmek için Türkiye Perakendeciler Federasyonu önderliğinde her ay farklı bir ilde gerçekleştirilen toplantıların yenisi Ordu’da düzenlendi. Karadeniz PERDER ev sahipliğinde Ayzek Otel’de gerçekleşen etkinliğe TPF Yönetim Kurulu ve Karadeniz PERDER üyeleri başta olmak üzere Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon’dan 100’e yakın sektör temsilcisi katıldı. Yerel üreticilerin yeni ürünlerini sergilediği organizasyon iki gün sürerken, sektör temsilcileri bölgenin en önemli üreticileri arasında yer alan Gürsoy Fındık üretim tesislerini de ziyaret etti. 

“Hiçbir yöneticinin hata yapma lüksü yok”

TPF Başkanı Ömer Düzgün, gıda perakende sektöründe artan rekabet koşulları, bölgesel ve küresel olumsuzluklar, yüksek enflasyon ve finansman erişim zorluklarının sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Düzgün, günümüz iş dünyasında işletmelerin çevik, esnek ve güçlü iş birlikleri kurmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ömer Düzgün ayrıca, belirsizlikleri başarılı bir şekilde yönetebilen liderlerin başarılı olacağını ve bu zorlu dönemde hiçbir yöneticinin hata yapma lüksünün olmadığını vurguladı.  

“Teknolojinin itici gücünden faydalanın”

Düzgün, veriyi işleyip değerlendiren kurumların rekabetin içinde inovasyon odaklı projeler geliştirebileceğine dikkat çekerek, "İş dünyasında, iş yapış biçimlerinde hızlı bir değişim yaşanıyor. Bu değişime hızla uyum sağlamak için teknolojinin itici gücünden yararlanın. Rekabet koşullarına değil, faydaya odaklanın. 'Müşterilerimize nasıl kusursuz bir deneyim sunabiliriz?', 'Hangi iş modeliyle öne geçeriz?', 'Müşteri memnuniyetini nasıl artırırız?' gibi soruları sık sık kendinize sorun ve bu soruların cevaplarını bulup hızlıca aksiyona dökün" dedi.

“İhtiyaçlar 6-7, zaman zaman 8 noktadan tamamlanıyor”

Hane halkı giderlerinin okulların açılması, mevsimsel değişiklikler, enerji kullanımı ve mevsimsel ihtiyaçlar gibi faktörler nedeniyle arttığını vurgulayarak sektörde yayımlanan son araştırma sonuçlarını paylaşan TPF Başkanı şöyle konuştu; "Tek kişilik veya dört kişilik bir hanede ihtiyaçların giderilmesi artan harcamalar nedeniyle ya öteleniyor ya da birçok kez gözden geçiriliyor. Birkaç yıl önce market alışverişleri 3-4 farklı yerden tamamlanırken, bugün bu sayı 6-7, hatta 8 farklı noktaya ulaşmış durumda. Bu rekabetçi ortamda, işinize hiç olmadığı kadar sıkı sarılmalısınız. Müşterilerinize sadece mağazalarınızda değil, dijital dünyada da erişmeye çalışmalısınız. Tüketici davranışlarını takip edin, beklentilerini dinleyin ve gelecek stratejilerinizi oluşturmak için yeni araştırmalar yapın. Yerel zincirleri diğerlerinden ayıran en büyük özellik, müşterilerine yakın olmalarıdır ve bu yaklaşımı asla terk etmemelisiniz."

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