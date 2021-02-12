Birkaç akademisyenden LGBTİ paçavralı 'Boğaziçi' eylemi!

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Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'nin desteklediği Boğaziçi provokatörleri ülke genelinde eylemlerine devam ediyor. Üniversite sınırları dışına çıkan 'öğrenci' protestosu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki birkaç akademisyen tarafından da destekleniyor.

'Antidemokratik kararın derhal iptalini istiyoruz'

Bugün kampüste biraraya gelen azınlık akademisyenler, Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Özerklik ilkesini hiçe sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Üniversite akademik kurullarının bu yönde bir talep ve hazırlığı olmadan ve üniversite senatosunun onayı alınmadan verilen bu antidemokratik kararın derhal iptalini talep ediyoruz."

'Rektör yardımcıları da istifa etsin'

"Bu hafta başında üniversitemizden iki çalışma arkadaşımızın rektör yardımcısı olduğunu öğrendik. Rektör atamasından ancak haftalarca sonra yapılabilen bu görevlendirmeler, okul kamuoyunun bilgisi dışında ve atanan meslektaşlarımızın bireysel insiyatifleri ile gerçekleşmiştir. Kolektif irademizi hiçe sayarak gayr-i meşru rektörle çalışmayı kabul eden meslektaşlarımız özerk ve demokratik üniversite ideallerimizi açıkça ihla etmektedir. Meslektaşlarımızı istifaya davet ediyoruz."