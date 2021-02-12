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Gündem Birkaç akademisyenden LGBTİ paçavralı 'Boğaziçi' eylemi!
Gündem

Birkaç akademisyenden LGBTİ paçavralı 'Boğaziçi' eylemi!

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde bir araya gelen birkaç akademisyen Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifa etmesini istedi. Akademisyen LGBTİ'li sapkınları sembolize eden renkler kullanması tepkilere sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:03:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'nin desteklediği Boğaziçi provokatörleri ülke genelinde eylemlerine devam ediyor. Üniversite sınırları dışına çıkan 'öğrenci' protestosu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki birkaç akademisyen tarafından da destekleniyor.

'Antidemokratik kararın derhal iptalini istiyoruz'

Bugün kampüste biraraya gelen azınlık akademisyenler, Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Özerklik ilkesini hiçe sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Üniversite akademik kurullarının bu yönde bir talep ve hazırlığı olmadan ve üniversite senatosunun onayı alınmadan verilen bu antidemokratik kararın derhal iptalini talep ediyoruz."

'Rektör yardımcıları da istifa etsin'

"Bu hafta başında üniversitemizden iki çalışma arkadaşımızın rektör yardımcısı olduğunu öğrendik. Rektör atamasından ancak haftalarca sonra yapılabilen bu görevlendirmeler, okul kamuoyunun bilgisi dışında ve atanan meslektaşlarımızın bireysel insiyatifleri ile gerçekleşmiştir. Kolektif irademizi hiçe sayarak gayr-i meşru rektörle çalışmayı kabul eden meslektaşlarımız özerk ve demokratik üniversite ideallerimizi açıkça ihla etmektedir. Meslektaşlarımızı istifaya davet ediyoruz."

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