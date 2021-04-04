  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bir Zamanlar Kıbrıs’ın perde arkasındaki gerçek!
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın perde arkasındaki gerçek!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncusu Pelin Karahan’dan dizisinin perde arkasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:07:00 -

TRT’de izleyicileri ilk bölümde derinden etkileyen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2. Bölümü merakla bekleniyor.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı büyük zulüm, katledilen insanlar, çocuklar, aileleri anlatan yakın tarihimizin en acı olaylarına ışık tutan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili olumlu yorumlar geldi.

Koronavirüs tedbirlerine uyarak büyük bir prodüksiyonda çekilen dizinin oyuncusu Pelin Karahan açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse karşı yoğun tedbirler aldığını belirten Karahan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne pandemi yasakları nedeniyle özel izin ile giriş yapabildiklerini söyledi.

Set ortamının profesyonelliğine değinen oyuncu, ‘’İnanılmaz bir prodüksiyon var. Dönem çektiğimiz için kolay değil onu yansıtmak. Öyle bir yerde çekiyoruz ki, zaten her şeyi yaşıyor. Bizim de takviyelerimizle inşallah izleyiciye geçer diye düşünüyorum” dedi.

Pelin Karahan, “Hep onu diyoruz, birbirimizi çok seviyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. İnsan aile gibi oluyor, ailemizden çok onları görüyoruz. Herkes orada birbiri ile vakit geçiriyor. Kamera arkasın da öyle. Çok kalabalık bir ekip var. Ama inanılmaz mutluyuz. İşe de yansıyacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı
Gündem

103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı

28 Şubat zihniyetli 103 emekli Amiralin hükümete ve TSK'ya yönelik skandal bildirisindeki o ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Altın alacaklar dikkat! Mutlaka portföyde bu bulunmalı dedi ve açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Mutlaka portföyde bu bulunmalı dedi ve açıkladı

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın yatırımcılarını uyararak "Mutlaka portföyde bulunmalı" dedi.
TRT'den bomba bir dizi daha!
Medya

TRT'den bomba bir dizi daha!

TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Ramazan ayı boyunca Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan 'Mavera' dizisi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay