Bir Zamanlar Kıbrıs’ın perde arkasındaki gerçek!

TRT’de izleyicileri ilk bölümde derinden etkileyen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2. Bölümü merakla bekleniyor.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı büyük zulüm, katledilen insanlar, çocuklar, aileleri anlatan yakın tarihimizin en acı olaylarına ışık tutan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili olumlu yorumlar geldi.

Koronavirüs tedbirlerine uyarak büyük bir prodüksiyonda çekilen dizinin oyuncusu Pelin Karahan açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse karşı yoğun tedbirler aldığını belirten Karahan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne pandemi yasakları nedeniyle özel izin ile giriş yapabildiklerini söyledi.

Set ortamının profesyonelliğine değinen oyuncu, ‘’İnanılmaz bir prodüksiyon var. Dönem çektiğimiz için kolay değil onu yansıtmak. Öyle bir yerde çekiyoruz ki, zaten her şeyi yaşıyor. Bizim de takviyelerimizle inşallah izleyiciye geçer diye düşünüyorum” dedi.

Pelin Karahan, “Hep onu diyoruz, birbirimizi çok seviyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. İnsan aile gibi oluyor, ailemizden çok onları görüyoruz. Herkes orada birbiri ile vakit geçiriyor. Kamera arkasın da öyle. Çok kalabalık bir ekip var. Ama inanılmaz mutluyuz. İşe de yansıyacak diye düşünüyorum” diye konuştu.