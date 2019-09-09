Bir nesil ‘rap’ müzikle felakete sürükleniyor

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Türkiye’de son dönemlerde popülerlik kazanan rap şarkılar özellikle genç yaştaki dinleyiciye hitap ediyor. İnternette milyonlara varan izlenme oranlarına ulaşan rap şarkıların hep klipleri hem de sözleri büyük bir felaketi gözler önüne seriyor.

Sözleri de klipleri de dehşete düşürüyor!

Silah, bıçak, cinayet, içki, esrar, kumar, sigara, isyan, fuhuş, küfür, nefret ve ahlaksızlığın özendirildiği şarkıları söyleyen rapçiler ise kirli sicilleri ile ön plana çıkıyor.

"Bunlara da 'Susamam' diyecek misiniz?"

Bugünkü yazısında bu konuya değinen Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek "Topic'leri alkışlayanlara soruyorum: Bunlara da 'Susamam' diyecek misiniz?" diye sordu.

İşte Selek’in o yazısı;

"Reynmen, Ben Fero, Ezhel, Abluka Alarm, Sagopa Kajmer, Contra, Mero, Khontkar, Young Bego, Gazapizm, Pit10, Buryy Soprano, Eypio, Deeperise, Şanışer, Hayki, Beta, Ozbi, Defkhan, Aspova, Massaka, NormEnder, Gekko...

'Bu saydıklarım hangi ülkenin müzisyenleri?' diye sorsam, orta yaş üstündekilerin büyük kısmı Amerika, İngiltere filan diye cevap verir.

Oysa hepsi de bu ülkenin çocukları.

Gerçek isimleri Mustafa, Burak, Uğur, Ömer, Sercan, Mehmet, Enes, Yusuf, Ferhat, Abdurrahim, Anıl...

Dijital kimlikler üzerinden kendilerini rap şarkılarla ifade eden bu gençler, görüntü, eser ve hayatlarıyla aykırı.

Bazıları uyuşturucudan tutuklandı. Bazıları yaralama, silah kullanma, çocuk kaçırma gibi adi suçlardan sabıkalı.

Bu yüzden normal bir medya düzeninde yer bulmaları zor.

Fakat YouTube'da inanılmaz aktifler. Milyonlarca takipçileri var. İyi para kazanıyorlar.

Mesela Reynmen'in Ela'sı 156 milyon kişi tarafından izlenmiş.

Müziklerine bir şey diyemem fakat sözleri felaket...

İçi küfürle, yabancı kelimelerle doldurulmuş saçma sapan cümleler, kafiyeli şekilde sıralanıyor.

Dövmeli, sövmeli gençlerin şarkılarda hep bir isyan hâli var. Sürekli 'kafamız güzel' vurgusu yapılıyor.

'Nefret', 'Katliam', 'Yatıştırıcı', 'Kaçarsa vur', 'Çek Bir Duman Bana Dön'...

Bunlar parça isimleri...

Bazılarının klipleri, sözlerinden beter.

İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın karanlık sokaklarında çekilen klip görüntülerinde yok yok. Silah, bıçak, içki, esrar, kumar, sigara, kadın...

Bazı kliplerde ergen ortaokul öğrencileri kullanılıyor.

***

O 'topic'lerden bir grubu geçen gün "Susamam" diye bir klip yayınladılar. Bir anda çığ gibi paylaşıldı.

Sırf sözleri hükûmet karşıtı olduğu için parlatıldı.

Oysa klipte başı çeken rap'çi uyuşturucudan hapis yatmıştı. Şarkılarında uyuşturucudan, soygundan bahsediyor.

Ama sol mahalledekiler onun ne kadar çevreci, barışçı, kadın hakları savunucusu olduğunu öve öve bitiremedi.

Sizin istediğinizi söylüyor diye onların sırtlarını sıvazlıyorsunuz ama rap içinden harap bir nesil geliyor.

Çok dinlenen rap'lerin sözlerinden derleme yaptım.

Buyurun:

***

Boğazı kes camla,

Banyo alsın kanla.

***

Adamlarına kurdele,

Gelmiyor full bahane,

Ot değil full name,

Sonsuzdur bu sahnem.

***

G..ünüz varsa gel bizi durdur.

İki seçenek var, kan ve de sudur.

***

155 çabuk koş ara

Massaka geldi kırıktır kafa.

Gayrimeşru malımız baba

Burda sokaklar kara.

***

Senin ağzından dökülen dışkı,

Cesaret sandığın şeyin adı kuşku

Puştsun!

Geberirken viskine de kokainine sarıl.

Söylesene neyi koyabiliyorsun para yerine.

***

Bankaya gir soy, yüzünde çorap

Gir tekme tokat, boşalsın dolap

Çantalar dolsun, dolsun hep dolar

Ufaktan mola ya da bir soda

Güvenlik yol al, s....r git ulan

Ortalık duman, yanımda kovam

***

N'apsak şimdi?

Süpermarketten çalsak bi'şey

Sosis ve salam

Yerim kafam düşer, tekrar tekrar ot ister canım

Ah polisten kaçın.

***

Bi'cebimde yok kapital

Bi'cebimde kenevir tohumu.

Şehrimin tadı ağzımda yine

İs, pas, kir, kömür, plastik, çöplük, lastik, egzoz, esrar.

***

Bana da bi'fırt ver acızık içeyim

Alkol ve dumanla kendimden geçeyim.

Bana da bi'fırt ver ver ki gideyim

Belki unuturum derdimi neyim.

***

İlgi alanın müziğim değil, tipimse git bi'gay bul

Ben homofobiğim sanırım hâkim bey.

***

Tuvalette sigara dönen bi'liseliyim kanımda hip hop rap

Okulda ve evde psikolojik vahşet

Onlar değil Allah’ım sen affet cinnet geçirip olursam Hürriyet'e manşet.

Yıllardır zaten her şeyi denedim

Lakin peşimde hep lanet şeytan der hep "isyan et"

Gidip gözünü kırpmadan hepsini katlet

Artık kalk dediğimi yap ve de intihar et.

***

Parmaklarım sarar ot, seninki sürer tech deck

Gereksiz diretmek, boşuna dırdır etme!

***

Kilo kilo basıyoz

Karakola düşüyoz

Beyaz dolu yine cep homie

Sağa sola veriyoz

Para para yok hiç koz

Kana kana içiyoz.

***

Çek bi'duman bana dön bunu

Her tadan aklını kaybedecek

Harmanım içmedim on gündür

Bu durum beni mahvedecek.

***

Sokaklar ve polisler

Viski döküp sevişelim

Natali diyor peşin alim

Dedim tamam hadi canım

***

Bizim böyle kafamız güzel

Bizim hep kafamız güzel,

Böyle geziyoz işte

Polisler hep peşimizde bizim

***

Eve kapandım önümde yastık

Gözümün her tarafı gömülü

İntihar etmek istedim astım yüzümü

Kim, kim üzülür?

***

Topic'leri alkışlayanlara soruyorum:

Bunlara da 'Susamam' diyecek misiniz?"