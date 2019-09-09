Bir nesil ‘rap’ müzikle felakete sürükleniyor
Gazeteci-yazar Fatih Selek bugünkü yazısında rap şarkılarla gençlerin büyük bir felekate doğru sürüklendiğini yazdı.09 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
yeniakit.com.tr
Türkiye’de son dönemlerde popülerlik kazanan rap şarkılar özellikle genç yaştaki dinleyiciye hitap ediyor. İnternette milyonlara varan izlenme oranlarına ulaşan rap şarkıların hep klipleri hem de sözleri büyük bir felaketi gözler önüne seriyor.
Sözleri de klipleri de dehşete düşürüyor!
Silah, bıçak, cinayet, içki, esrar, kumar, sigara, isyan, fuhuş, küfür, nefret ve ahlaksızlığın özendirildiği şarkıları söyleyen rapçiler ise kirli sicilleri ile ön plana çıkıyor.
"Bunlara da 'Susamam' diyecek misiniz?"
Bugünkü yazısında bu konuya değinen Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek "Topic'leri alkışlayanlara soruyorum: Bunlara da 'Susamam' diyecek misiniz?" diye sordu.
İşte Selek’in o yazısı;
"Reynmen, Ben Fero, Ezhel, Abluka Alarm, Sagopa Kajmer, Contra, Mero, Khontkar, Young Bego, Gazapizm, Pit10, Buryy Soprano, Eypio, Deeperise, Şanışer, Hayki, Beta, Ozbi, Defkhan, Aspova, Massaka, NormEnder, Gekko...
'Bu saydıklarım hangi ülkenin müzisyenleri?' diye sorsam, orta yaş üstündekilerin büyük kısmı Amerika, İngiltere filan diye cevap verir.
Oysa hepsi de bu ülkenin çocukları.
Gerçek isimleri Mustafa, Burak, Uğur, Ömer, Sercan, Mehmet, Enes, Yusuf, Ferhat, Abdurrahim, Anıl...
Dijital kimlikler üzerinden kendilerini rap şarkılarla ifade eden bu gençler, görüntü, eser ve hayatlarıyla aykırı.
Bazıları uyuşturucudan tutuklandı. Bazıları yaralama, silah kullanma, çocuk kaçırma gibi adi suçlardan sabıkalı.
Bu yüzden normal bir medya düzeninde yer bulmaları zor.
Fakat YouTube'da inanılmaz aktifler. Milyonlarca takipçileri var. İyi para kazanıyorlar.
Mesela Reynmen'in Ela'sı 156 milyon kişi tarafından izlenmiş.
Müziklerine bir şey diyemem fakat sözleri felaket...
İçi küfürle, yabancı kelimelerle doldurulmuş saçma sapan cümleler, kafiyeli şekilde sıralanıyor.
Dövmeli, sövmeli gençlerin şarkılarda hep bir isyan hâli var. Sürekli 'kafamız güzel' vurgusu yapılıyor.
'Nefret', 'Katliam', 'Yatıştırıcı', 'Kaçarsa vur', 'Çek Bir Duman Bana Dön'...
Bunlar parça isimleri...
Bazılarının klipleri, sözlerinden beter.
İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın karanlık sokaklarında çekilen klip görüntülerinde yok yok. Silah, bıçak, içki, esrar, kumar, sigara, kadın...
Bazı kliplerde ergen ortaokul öğrencileri kullanılıyor.
***
O 'topic'lerden bir grubu geçen gün "Susamam" diye bir klip yayınladılar. Bir anda çığ gibi paylaşıldı.
Sırf sözleri hükûmet karşıtı olduğu için parlatıldı.
Oysa klipte başı çeken rap'çi uyuşturucudan hapis yatmıştı. Şarkılarında uyuşturucudan, soygundan bahsediyor.
Ama sol mahalledekiler onun ne kadar çevreci, barışçı, kadın hakları savunucusu olduğunu öve öve bitiremedi.
Sizin istediğinizi söylüyor diye onların sırtlarını sıvazlıyorsunuz ama rap içinden harap bir nesil geliyor.
Çok dinlenen rap'lerin sözlerinden derleme yaptım.
Buyurun:
***
Boğazı kes camla,
Banyo alsın kanla.
***
Adamlarına kurdele,
Gelmiyor full bahane,
Ot değil full name,
Sonsuzdur bu sahnem.
***
G..ünüz varsa gel bizi durdur.
İki seçenek var, kan ve de sudur.
***
155 çabuk koş ara
Massaka geldi kırıktır kafa.
Gayrimeşru malımız baba
Burda sokaklar kara.
***
Senin ağzından dökülen dışkı,
Cesaret sandığın şeyin adı kuşku
Puştsun!
Geberirken viskine de kokainine sarıl.
Söylesene neyi koyabiliyorsun para yerine.
***
Bankaya gir soy, yüzünde çorap
Gir tekme tokat, boşalsın dolap
Çantalar dolsun, dolsun hep dolar
Ufaktan mola ya da bir soda
Güvenlik yol al, s....r git ulan
Ortalık duman, yanımda kovam
***
N'apsak şimdi?
Süpermarketten çalsak bi'şey
Sosis ve salam
Yerim kafam düşer, tekrar tekrar ot ister canım
Ah polisten kaçın.
***
Bi'cebimde yok kapital
Bi'cebimde kenevir tohumu.
Şehrimin tadı ağzımda yine
İs, pas, kir, kömür, plastik, çöplük, lastik, egzoz, esrar.
***
Bana da bi'fırt ver acızık içeyim
Alkol ve dumanla kendimden geçeyim.
Bana da bi'fırt ver ver ki gideyim
Belki unuturum derdimi neyim.
***
İlgi alanın müziğim değil, tipimse git bi'gay bul
Ben homofobiğim sanırım hâkim bey.
***
Tuvalette sigara dönen bi'liseliyim kanımda hip hop rap
Okulda ve evde psikolojik vahşet
Onlar değil Allah’ım sen affet cinnet geçirip olursam Hürriyet'e manşet.
Yıllardır zaten her şeyi denedim
Lakin peşimde hep lanet şeytan der hep "isyan et"
Gidip gözünü kırpmadan hepsini katlet
Artık kalk dediğimi yap ve de intihar et.
***
Parmaklarım sarar ot, seninki sürer tech deck
Gereksiz diretmek, boşuna dırdır etme!
***
Kilo kilo basıyoz
Karakola düşüyoz
Beyaz dolu yine cep homie
Sağa sola veriyoz
Para para yok hiç koz
Kana kana içiyoz.
***
Çek bi'duman bana dön bunu
Her tadan aklını kaybedecek
Harmanım içmedim on gündür
Bu durum beni mahvedecek.
***
Sokaklar ve polisler
Viski döküp sevişelim
Natali diyor peşin alim
Dedim tamam hadi canım
***
Bizim böyle kafamız güzel
Bizim hep kafamız güzel,
Böyle geziyoz işte
Polisler hep peşimizde bizim
***
Eve kapandım önümde yastık
Gözümün her tarafı gömülü
İntihar etmek istedim astım yüzümü
Kim, kim üzülür?
***
Topic'leri alkışlayanlara soruyorum:
Bunlara da 'Susamam' diyecek misiniz?"
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