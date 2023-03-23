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Dünya Binlerce kilometre uzaklıktaki ülke Bayraktar TB2 SİHA'lar ile operasyona başladı! Operasyonun görüntüleri bomba
Dünya

Binlerce kilometre uzaklıktaki ülke Bayraktar TB2 SİHA'lar ile operasyona başladı! Operasyonun görüntüleri bomba

Yeniakit Publisher
2023-03-23 11:56:00 - 2023-03-23 12:02:36

Burkina Faso Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA'larla düzenlediği operasyonun görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Burkina Faso Hava Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2, Tougan’daki Burkina Faso Ulusal Polis Üssü’ne düzenlenen saldırıdan sonra terör örgütünü birçok kez hedef aldı.

Osintturk'ün haberine göre, yapılan hava saldırısında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Erken saatlerde Burkina Faso Ulusal Polisinin Tougan’daki üssüne yapılan saldırıya yanıt olarak Burkina Faso ordusu bölgedeki terör unsurlarını hedef aldı.

Birkaç terörist ve araç kaybına sebep olan bu Bayraktar TB2 saldırısı “Bölgede operasyonlara devam ediliyor…” denilerek Burkina Faso ordusu tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Osintturk
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