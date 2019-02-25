Bingöl anket sonuçları 2019 Mart

Bingöl yerel seçim anketi 2019, Bingöl 2019 seçim anketi sonuçları Bingöllüler tarafından merak edilmekte. 2019 yerel seçim anketi Bingöl sonuçlarına göre kim önde olduğu araştırılıyor. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’de de yerel seçim heyecanı var. Bingöl anket sonuçları son dakika olarak açıklandı. 2019 yerel seçimlerde Bingöl’de kim kazanır? İşte Bingöl yerel seçim 2019 anket sonuçları…

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerini kapsayan kamuoyu araştırma sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, 5 ilden 4’ünü AK Parti kazanıyor. Bölgede araştırmada yüzde 18.6 ila 23.6 aralığında kararsız seçmen var. Bingöl seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 157.984 seçmenin 768 sandıkta oy kullandığı Bingöl’de 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Bingöl HDP için kritik şehirlerin başında gelmekte. Bingöl’de AK Parti’nin belediye başkan adayı Erdal Arıkan olurken CHP’nin Bingöl belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla, MHP Bingöl belediye başkan adayları Mehmet Ziya Buyankaya oldu.

Bingöl’ü kim kazanır?

Bingöl’de araştırmaya katılanların yüzde 45'i 31 Mart'ta tercihini AK Parti Adayı Erdal Arıkan'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 2,3’lük kesim CHP Adayı Vahdettin Uzunyayla’ya oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 29,1 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 23,6 olarak belirlendi.

Bingöl 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Yücel Barakazi % 58.4

BDP adayı İlhan Çakabay % 25.8

SP adayı Serdar Atalay 8.8

Bingöl 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 55.46

HDP: Yüzde 27.01

MHP: Yüzde 5.82

İYİ Parti: Yüzde 4.05

CHP: Yüzde 1.80

SP: Yüzde 1.09