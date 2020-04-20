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Dünya

Bill Gates'ten koronavirüs aşısı için kötü haber

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı gelecek yıl sonuna kadar bir aşı bulunacağını söyledi.

2020-04-20 00:08:00 - 2020-04-20 01:17:47
Bill Gates'ten koronavirüs aşısı için kötü haber

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşısına ilişkin tarih verdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüse (Covid-29) karşı gelecek yıl sonuna kadar bir aşı bulunacağına ilişkin iyimser olduğunu dile getirdi.

Gates, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Bill Gates, “Şu anda desteklediğimiz çok sayıda aşı adayı var. Gelecek yılın sonunda bir tanesinin başarılı olacağı konusunda iyimserim. Bunun dünyadaki herkese ulaştığından emin olmalıyız” diyerek, bulunan aşının sadece ABD’dekileri değil tüm dünyadaki herkesi koruyacağını belirtti.

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