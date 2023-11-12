BİLGİSAYAR, YANGIN TESPİT VE İKAZ SİSTEMLERİ, KÜTÜPHANE MALZEMESİ, MEFRUŞAT VB. SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi tefrişatında kullanılmak üzere 6 kısımda 36 kalem demirbaş ürünü mal alımı işi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.



Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 5 aday teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2023/1186078

1-İdarenin a) Adresi : Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar ÜSKÜDAR/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2166952100 - 2166952130 c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kısımda 36 kalem demirbaş ürünü mal alımı işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim Yeri : İstanbul-Üsküdar, Selimiye Mahallesi, Selimiye Kışla Caddesi, No: 56, Selimiye Camii Hünkar Kasrı'nda bulunan İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi. c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalanmasına müteakip; 90 (Doksan) günlük sözleşme süresi içerisinde kısımlardaki ürünlerin kabulü gerçekleştirilecektir.

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Selami Ali Mah., Cumhuriyet Cad., No:10 b) Tarihi ve saati : 20.11.2023 10:30

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:



4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:



4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,



4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,



4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; adayların yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.



4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



6. Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi:



6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.



6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.



7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.



8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



10. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01930110