Bilal Erdoğan’ın sunucunun sorusunu İtalyanca cevaplaması gündem oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nun "Özel Oturum" kısmında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katılımcılara İtalyanca hitap etti. Erdoğan’ın İtalyanca konuşması sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul’da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu, iş dünyası, ekonomi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Forumun “Özel Oturum” bölümüne konuşmacı olarak katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, moderatörün yönelttiği soruya İtalyanca cevap verdi.
Erdoğan, iyi derecede İtalyanca konuşmasıyla katılımcıların ilgisini çekti. Bölgesel ve küresel ekonomik konuların ele alındığı forumda yaşanan bu anlar, sosyal medyada gündem oldu.