BİGA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2025/1684 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1684 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Zeytinlik Mah. Soğuksu Mevkii, 439 ada, 18 parseldeki 2.697,36 m2 Arsa vasıflı ana taşınmazın 2/20 arsa payına sahip C blok, Zemin+1 kat, (2) nolu bağımsız bölüm Taşınmaz Tapuda: Txxxx Kxxxxxxx ;Sxxxx Oğlu adına 1 / 1 hisse ile kayıtlıdır.

Taşınmazın Özellikleri :Kıymet takdirine konu taşınmaz Biga İlçesi, Karabiga Beldesi Zeytinlik Mh. Soğuksu mevkiinde bulunan, 2.697,36 m2 büyüklüğündeki 439 Ada 18 parsel numarasında kayıtlı, Arsa vasıflı taşınmazın C blok Zemin+1 Kat 2 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenidir. Taşınmaz yüz ölçümü yaklaşık olarak 180,00 m2 dir. Taşınmazın kendisi ile benzer özelliklere sahip yapıların bulunduğu site içerisinde bulunmaktadır. Karabiga Yazlıklar bölgesinde merkezi bir konumda olup, denize uzaklığı yaklaşık 90 m dir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle her türlü belediye imkanlarından yararlanabilmektedir. Taşınmaz Karabiga Belde merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 710 m kuzey-doğusunda bulunmaktadır.

Kıymet takdirine konu olan taşınmazın içerisinde bulunduğu ana taşınmaz betonarme olarak 2 kat +çekme kat şeklinde inşa edilmiştir. Yapı yaşı itibariyle 15-18 yıllıktır. Binanın dış cephesi sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır. Kıymet takdirine konu Taşınmazın duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Yerleri seramik kaplıdır. İç kapıları amerikan panel kapıdan imal edilmiştir. Mutfak dolapları mdf, mutfak tezgahı mermerittir. Taşınmaz, zemin katta salon,-mutfak, tuvalet teras, 1.katında 2 oda tuvalet teras, çekme katında ise 1 oda tuvalet teras yer almaktadır.

Adresi : Karabiga Beldesi Zeytinlik Mh. Soğuksu Mevkii 439 Ada 18 Parsel C Blok Zemin+1 Kat 2 Bağımsız Bölüm Biga/Çanakkale

Yüzölçümü : 2.697,36 m2 Arsa Payı : 2/20

Kıymeti : 13.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati:02/03/2026 - 14:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/03/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati:06/04/2026 - 14:15

02/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

