BİGA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/74 Esas

KARAR NO : 2026/239

DAVALI : AYŞE ÖZCAN -32347806496

Davacı RAHMİ GÖKGÖZ tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1- Davanın KABULÜ İLE;

A)Dava konusu Çanakkale ili Biga ilçesi Aşağıdemirci Köyü 101 ada 115 parselde kain taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm şerh ve yükümlülükleri ile UMUMA AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

- Aşağıdemirci Köyü 101 ada 115 parselde; satıştan elde edilecek bedelin % 63,95'lik kısmının arz bedeli olarak tapudaki ve mirasçılık belgelerindeki payları oranında taraflara ödenmesine, (09/01/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre),

-Aşağıdemirci Köyü 101 ada 115 parselde; satıştan elde edilecek bedelin % 36,05'lik kısmının muhdesat bedeli olarak (111,81 m2 prefabrik ev ve 59,99 m2 kuruluk binası) Biga 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/268 esas, 2025/141 karar sayılı karar göz önüne alınarakdavacı Rahmi Gökgöz'e ödenmesine, (09/01/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre),

2-Satışın İİK'ya göre açık artırma ile yapılmasına,

3- Kararın kesinleşmesi akabinde satış memuru olarak Biga Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet ÖZKAN'ın görevlendirilmesine,

4-Karar kesinleştiğinde dava konusu taşınmazlar üzerine konulan davalıdır şerhinin kaldırılması için müzekkere yazılmasına,

5-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında alınması gerekli harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiyesinin tapudaki payları ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında paydaşlardan alınarak hazineyegelir kaydına,

6-Davacı bu davada kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin tapudaki payları ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı tarafından yapılan 80,70-TL başvuru harcı, 11,50-TL vekalet harcı, 37,00-TL peşin harç ve masraflar (tebligat gideri- posta gideri- bilirkişi ücreti- vasıta ücreti, keşif harcı) 44.011,00-TL olmak üzere toplam 44.140,20-TL yargılama gideri ve kararın kesinleşmesi için yapılacak giderler toplamının tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlardan alınarak davacılara verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

8-DavalılarHasan Budak, Nazlı Uludağ Ve Nefise Cumalı bu davada kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin tapudaki payları ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında paydaşlardan alınarak davalılara verilmesine, davalıların hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

9-HMK'nun 333. maddesi uyarınca yatırılan avanstan kullanılmayan gider avansının (iş bu kararın tebliğ gideri avanstan karşılanmak ve bu gider mahsup edilmek kaydıyla) kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde ilgili Tekirdağ Bölge Adliyesi İstinaf Hukuk Dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak ve yahut başka yer mahkemesinden mahkememize gönderilecek yazılı dilekçe ile başvurulmak suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 02/04/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/04/2026

