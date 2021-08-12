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Gündem Biden'a büyük şok! Oğlunun rezil görüntüleri ifşa oldu
Gündem

Biden'a büyük şok! Oğlunun rezil görüntüleri ifşa oldu

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bir otel odasında çekilen rezil görüntülerini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 15:54:00 -
Biden'a büyük şok! Oğlunun rezil görüntüleri ifşa oldu

ABD’de herkes, Başkan Joe Biden’ın oğluna ait rezil görüntüleri konuşuyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin servis ettiği görüntülerde Hunter Biden, gayri meşru birliktelik yaşadığı kadınla birlikte uyuşturucu kullanıyor.

Görüntülerde Hunter Biden, Rus uyuşturucu satıcılarının kendisine ait bilgisayarı çaldığını söylüyor. Haber Global’in aktardığına göre Biden, söz konusu bilgisayarın başka ahlaksız görüntülerle dolu olduğunu belirtiyor.

Daily Mail'deki haberde söz konusu görüntüler Las Vegas’ta geceliği 10 bin dolar olan bir otel odasında çekildi. Aynı habere göre, Biden burada tam 18 gün kaldı.

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