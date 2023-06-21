BEYTÜŞŞEBAP KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ’NDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

İLAN

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE/KÖY ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) HAZİNE

HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN

BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ 1 Şırnak Beytüşşebap Ilıcak Köyü 147 10 2.342,46 Tam Arsa Turizm ve Ticaret Alanı 10.249,000,00 2.049.800,00 11.07.2023 - 15:00



1-)Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile, Elki Mahallesi, Şehit Yalçın Aydın Caddesi, No:6 Beytüşşebap/ŞIRNAK adresindeki Beytüşşebap Hükümet Konağında yer alan 2. Kat Toplantı Odasında toplanacak komisyonca, karşısında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.



2-)İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,(Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’ni –İkametgâh- vermeleri)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Aslı, Komisyona ibraz edilmek üzere Kimlik Fotokopisi, Tüzel Kişiler için vergi kimlik no gösterir evraklardan herhangi biri)

ç) Geçici Teminat Bedelinin Beytüşşebap Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Alındı Belgesi veya 2886 Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenen (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek ve Banka teyit yazısı ile birlikte ibraz edilecektir) mevduat veya katılım bankalarının verecekleri Geçici Teminat Mektubunu, (Geçici teminat bedeli Beytüşşebap Kaymakamlığı Malmüdürlüğü veznesine veya Hazine İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Beytüşşebap Şubesinde bulunan TR15 0001 0006 7300 0010 0059 49 nolu İban hesabına yatırılabilir, Alındı Belgesi’nin veya İban hesabına yatırılması halinde Beytüşşebap Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi’nin, banka teminat mektubu verilecek ise banka teminat mektubunun teyit yazısı ile birlikte dış zarf içerisinde yer alması gerekmektedir)

(Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,



3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışından temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 yılı içinde) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri ŞARTTIR.

e) Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü posta olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler iki adet zarf kullanılarak hazırlanır;

A-İÇ ZARF: İç zarfta şu bilgi ve belgelere yer verilir: Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarfın içerisinde yer alan Teklif Mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.



B-DIŞ ZARF: Dış zarfta şu bilgi ve belgelere yer verilir: Teklif mektubunu içeren zarf (iç zarf), geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte (yukarıda a-b-c-ç- d bentlerinde belirtilen) ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.



Tekliflerin hazırlanması ve satış işlemlerine dair gerekli bilgileri içeren “Hazine Taşınmazlarının İhale İle Satış İşlemleri El Rehberi” ne, “Geçici Teminat Mektubu Örneği” ne ve “Teklif Mektubu Örneği” ne Bakanlığımızın (www.milliemlak.gov.tr) internet adresinin “İşlemler” menüsünden erişilebilir.



3-)İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Beytüşşebap Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

4-)Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

5-)Taşınmaz malın satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.

6-)İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-)İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr , www.beytussebap.gov.tr ve www.sirnak.csb.gov.tr internet adreslerinde de görülebilir.

8-)Taşınmazların satış ihalesi sonucunda oluşacak bedeli üzerinden ayrıca 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş ) oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.

9-)Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeline %20 indirim uygulanacaktır.

10-)İhaleler hakkında 0 486 311 20 03 (Beytüşşebap Kaymakamlığı) ile 0 486 216 20 92 dahili 167 veya 165 (Şırnak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

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Basın No: ILN01848829