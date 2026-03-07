BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/402147

1- İdarenin 1.1. Adı : BEYKOZ BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : ÇİFTLİK MAHALLESİ BOZO CADDESİ NO:4 BEYKOZ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02165388529 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 16.03.2026 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Beykoz Belediyesi İhale Salonu

3.1. Adı : Örtü Altı Sebze Üretimi Yapan Üreticileri Desteklemek Amacı İle Sera Naylon Alım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem 25000 Metrekare Örtü Altı Sebze Üretimi Yapan Üreticileri Desteklemek Amacı İle Sera Naylon Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Cumhuriyetköy mahallesi Reşadiye Cad. No: 2 Beykoz Köy Pazarı Beykoz / İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : Ürün teslimi sözleşme imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamındaoranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibarentakvim günüdür.14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.