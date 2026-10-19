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Dünya Beyaz Saray'ı karıştıran ifşa! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Dünya

Beyaz Saray'ı karıştıran ifşa! Trump'ın Türk damadına soruşturma

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Beyaz Saray'ı karıştıran ifşa! Trump'ın Türk damadına soruşturma

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Richard Grenell ile Trump'ın eski avukatı Alina Habba'nın eşi, Türk iş adamı Turhan Mildon arasında geçtiği iddia edilen mesajlar incelemeye alınırken, 17,6 milyon dolarlık transferin amacı ve Kennedy Center için planlanan bağışın akıbeti araştırılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde yeni bir tartışma gündeme geldi. ABD merkezli Axios’un haberine göre, Trump’ın danışmanı Richard Grenell ile Türk iş insanı Turhan Mildon arasında geçtiği öne sürülen mesajlar, Kennedy Center için planlanan bağış ve milyonlarca dolarlık para transferi Beyaz Saray’ın gündemine taşındı.

İddialara göre Grenell, söz konusu para transferinin ardından Mildon’a Kennedy Center üzerinden yönetim çevrelerine ve üst düzey isimlere erişim sağlanabileceğini belirtti. Mesajların ve para hareketlerinin incelenmesi için Trump’ın talimatıyla süreç başlatıldığı aktarıldı.

“TRUMP’A BİLE YAKINLAŞACAKSIN” İDDİASI

Axios’un yayımladığı haberde, 3 Mayıs 2025 tarihli olduğu belirtilen bir mesajda Grenell’in, para transferinin ardından Kennedy Center’a bağış yapılmasını ayarlayacağını ve Mildon’un yönetim çevrelerine erişimini kolaylaştıracağını söylediği öne sürüldü.

Mesajda, “Para buradaki şirkete geldiğinde, Kennedy Center’a bağış yapılmasını ayarlayacağım ve VIP etkinliklerine katılarak yönetimle, hatta ABD Başkanı ile bile yakınlaşacaksın” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.Yazışmalarda ayrıca Mildon’un Venezuela’daki faaliyetlerine ilişkin ifadelerin bulunduğu iddia edildi. Grenell ise söz konusu mesajı gönderdiği iddiasını kabul etmedi. Mesajların gerçekliği, yürütülen incelemenin temel başlıklarından biri oldu.

 

 

17,6 MİLYON DOLARLIK TRANSFER BELGESİ

Dosyada dikkat çeken bir diğer konu ise 17,6 milyon dolarlık para transferi oldu. Mildon’un avukatlarının, 29 Mayıs 2025 tarihli banka transferini gösterdiği belirtilen bir belgeyi Beyaz Saray’a sunduğu bildirildi.

Habere göre para, Houston merkezli savunma şirketi Texas Armament & Technology’ye (TXAT) gönderildi. Transferin Kennedy Center için planlanan bağışla ve yönetim çevrelerine erişim iddialarıyla bağlantısı araştırılıyor.

Söz konusu para hareketinin hangi amaçla gerçekleştirildiği ve planlanan bağışla nasıl bir ilişki taşıdığı ise incelemenin yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor.

BEYAZ SARAY MESAJLARIN GERÇEKLİĞİNİ ARAŞTIRIYOR

Aixos'un haberine göre Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf, kendisine sunulan mesajların gerçekliğinin belirlenmesi için dijital inceleme hazırlığı başlattı. İncelemede yazışmaların dijital izlerinin doğrulanması ve tarafların sunduğu kayıtların karşılaştırılması hedefleniyor.

Grenell’in mesajı reddetmesi nedeniyle yazışmaların kaynağı ve doğruluğu önem taşıyor. Beyaz Saray’ın ayrıca para transferinin akıbetini ve Kennedy Center için planlanan bağışın gerçekleşip gerçekleşmediğini açıklığa kavuşturmaya çalıştığı bildirildi.

 

 

KENNEDY CENTER BAĞIŞI TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Olayın ilk aşamasında, Kennedy Center için ayrıldığı belirtilen 5,6 milyon doların kuruma ulaşmadığı iddiası gündeme geldi. Turhan Mildon’un eşi Alina Habba’nın, konuyla ilgili iddiaları doğrudan Trump’a ilettiği aktarıldı.

Yeni mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte tartışma, bağışın akıbetinin yanı sıra yönetim çevrelerine erişim sağlandığı iddiaları ve Kongo bağlantılı para transferi başlıklarını da kapsayacak şekilde genişledi.

Beyaz Saray’daki inceleme sürerken, Richard Grenell hakkındaki iddialar henüz kesinleşmiş değil. Mesajların doğruluğu, para transferinin amacı ve planlanan bağışın akıbetiyle ilgili soruların inceleme sonucunda açıklığa kavuşması bekleniyor.

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