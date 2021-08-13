Beştepe’nin klozeti ile ilgileneceğine… Mimarlar Odası ortalıktan toz oldu

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Türkiye'nin bazı bölgelerinde meydana gelen sel felaketleri msaya yatırıldı.

Sel felaketleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, plansız yapılaşmanın bu ağır sonuçlara yol açtığını dile getirdi.

Bu meselenin siyasetin üzerinde bir konu olduğunu ve küçük hesapların peşinde koşulmaması gerektiğini kaydeden Karahasanoğlu, "Dere yatağına yapılan ne kadar bina varsa birgün mutlaka bu felaket yaşanır" dedi.

Dere yatağına yapılan binaların mutlaka yıkılarak olası can kayıplarının önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Karahasanoğlu, Mimarlar Odası'nın bu konularda gerekli hassasiyeti göstermediğini sözlerine ekledi.

Karahasanoğlu, Mimarlar Odası'nın bu konuda devreye girerek dere yataklarına bina yapılmasına izin veren mimar ve mühendislerini ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan da Mimarlar Odası'nın Beştepe Külliyesi'nin klozetleriyle ilgilenmek yerine kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulundu.