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Resmi İlanlar BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR.
Resmi İlanlar

BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR.

Yeniakit Publisher
2023-07-26 00:01:00 -

BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR.

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yeniköyü 379 parselin kuzeyinde yer alan ve 171,172,227 ile 552 parsel ve 1 ada 101 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan 12.827,40 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz İsmail ARSLAN tarafından Mahkememizin 2022/1 Esas sayılı dosyası ile tapusuz taşınmaz tescili davası açılmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 3 ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilan olunur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01866531