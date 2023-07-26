BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR.
2023-07-26 00:01:00 -
BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR.
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yeniköyü 379 parselin kuzeyinde yer alan ve 171,172,227 ile 552 parsel ve 1 ada 101 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan 12.827,40 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz İsmail ARSLAN tarafından Mahkememizin 2022/1 Esas sayılı dosyası ile tapusuz taşınmaz tescili davası açılmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 3 ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01866531