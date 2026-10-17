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Spor Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün sağ ayak tabanında kısmi yırtık tespit edildi
Spor

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün sağ ayak tabanında kısmi yırtık tespit edildi

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Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün sağ ayak tabanında kısmi yırtık tespit edildi

Hoffenheim maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Orkun Kökçü’nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma saptandı. Beşiktaş, futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Orkun Kökçü’nün sağlık durumu belli oldu. Siyah-beyazlı takımın İstanbul’a dönüşünün ardından yapılan kontrollerde, millî futbolcunun sağ ayağında iki ayrı yaralanma tespit edildi.


Hoffenheim karşılaşması sırasında sakatlık yaşayarak karşılaşmaya devam edemeyen Orkun Kökçü'nün son durumuna dair bilgi verildi. Resmi sanal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü’nün takımımızın İstanbul’a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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