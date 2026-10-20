Beşiktaş'ta Crystal Palace mesaisi başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe akşamı sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynayacak olan temsilcimiz Beşiktaş, dün akşam karşılaştığı Trabzonspor maçı sonrası hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdmanın ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ve bir oyuncu, saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.