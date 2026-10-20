  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediye asırlık ağaçları katletti: İBB’nin ağaç kıyımına vatandaş isyanı! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu Eli kanlı Netanyahu’ya ABD desteğinde çatlak! Seçim öncesi Washington’da kukla tiyatrosu MHP lideri Bahçeli: Mahkemeler siyasi gösteri yeri değildir Netanyahu'ya uyarı: Burası mezarınız olur! TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek’te konuştu: Türk dünyası yeni bir cazibe merkezi Önce 6 yaşındaki Eylül ve Yusuf, şimdi Hamza... Çocuklarda kalp krizi alarm veriyor! Yeni Parti’de para var huzur yok Fondaş medyadan kaos tüccarlığı Hasadın rekoru çiftçinin gelirine yansımadı! Tarlada ucuz tezgahta el yakıyor
Spor Beşiktaş'ta Crystal Palace mesaisi başladı
Spor

Beşiktaş'ta Crystal Palace mesaisi başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş'ta Crystal Palace mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe akşamı sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynayacak olan temsilcimiz Beşiktaş, dün akşam karşılaştığı Trabzonspor maçı sonrası hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdmanın ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ve bir oyuncu, saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi belli oldu

Spor

Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Gündem

Damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı

Fon soruşturmasında damadı tutuklanan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini sundu.

Tamar Tanrıyar: Başımızda Erdoğan değil de Ekrem ve Özgür gibi tipler olsa bu ülkeyi elimizden alırlardı! Çok pis oyunlar oynuyorlar arkasından! Ne olur sahip çıkın!
Gündem

Tamar Tanrıyar: Başımızda Erdoğan değil de Ekrem ve Özgür gibi tipler olsa bu ülkeyi elimizden alırlardı! Çok pis oyunlar oynuyorlar arkasından! Ne olur sahip çıkın!

Fon krizi ile devam eden sürecin asıl hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğunu anlatan gazeteci Tamar Tanrıyar, yaşananların kendisini..
İsmailağa'dan hafız Mahmud’un ölümüyle ilgili iddialara cevap: Otopark kaçak değil ruhsatlı! Altyapı çalışmasını biz yapmadık
Gündem

İsmailağa'dan hafız Mahmud’un ölümüyle ilgili iddialara cevap: Otopark kaçak değil ruhsatlı! Altyapı çalışmasını biz yapmadık

14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak'ın İstanbul’u vuran yoğun yağış sırasında Fatih'te elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23