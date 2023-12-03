BEŞİKTAŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYURULUR

BEŞİKTAŞ İlçesi Dikilitaş mah. 444 ada 44 ve 45 parsel sayılı taşınmazların beyanlar hanesinde bulunan ‘’ ÜZERİNDEKİ GECEKONDU MAHİYETİNDEKİ EVLERDEN KROKİDE İŞARETLERİNE GÖRE 1. KARGİR EV HAFİZE ALBAKIR , 2. KARGİR EV MEVLÜT TEZGÜNÜ , 3. KARGİR EV EMİNE BALVERDİ , 4. KARGİR EV ŞEVFİYE CELEP , 5.AHIR EV ASIM DİKMEN’E AİTTİR’’ muhdesatlarının zeminde olmadığı Beşiktaş Kadastro Müdürlüğü’nün 2023/1476 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, İlçemiz Dikilitaş mahallesi 444 ada 44 ve 45 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesatlar Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanunun 1019. Md. gereği tebliğ olunur.

#ilangovtr