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Spor Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ekibi Crystal Palace’ı Dolmabahçe’de konuk etmeye hazırlanıyor. Avrupa’da oynadığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen karşılaşmanın detayları…

Avrupa kupalarındaki başarılı grafiğini sürdürmek isteyen temsilcimiz, taraftarı önünde puan mücadelesine çıkacak. Zorlu randevu öncesinde BJK Crystal Palace başlama zamanı, yayıncı kuruluşu, hakem kadrosu ve siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi fikstürüne dair tüm merak edilen detaylar gündemde.

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi fikstürü

 

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma, 22 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Hakemin düdüğüyle birlikte heyecan saat 22.00'de başlayacak.

 

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dolmabahçe'deki dev kapışma, Türkiye'deki futbolseverler için şifresiz ekranlarda olacak. Beşiktaş - Crystal Palace maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

 

BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ VE FİKSTÜRÜ

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı kalan maçların programı şu şekilde belirlendi:

22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace (22.00)

5 Kasım: Celtic - Beşiktaş (23.00)

26 Kasım: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (20.45)

10 Aralık: Bayer Leverkusen - Beşiktaş (23.00)

21 Ocak: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (20.45)

28 Ocak: Omonia - Beşiktaş (23.00)

Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısındaki 4-1'lik net galibiyetle başlayıp ardından deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 2'de 2 yaparak grupta üst sıralara tırmandı. Süper Lig'de ise son olarak Trabzon deplasmanından kayıpla dönen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galip gelerek moral depolamak istiyor.

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