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Spor Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Beşiktaş, Hoffenheim galibiyetinin ardından Avrupa'daki başarılı yürüyüşünü sürdürürken gözler Crystal Palace karşılaşmasına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasında oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte siyah-beyazlıların kritik karşılaşmasına ilişkin maç programı…

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 8 maçlık yeni lig formatındaki 3. randevusunda İngiltere Premier League temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakaya dair yayın kanalı, başlama saati ve BJK'nin Avrupa ligi maç takvimi futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta kapsamında gerçekleşecek Beşiktaş - Crystal Palace maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22.00'de çalacak.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, taraftar desteğini arkasına alarak İngiliz ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı ve gruptaki üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

 

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

 

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

2026/27 UEFA Avrupa Ligi yeni formatında 8 farklı rakiple mücadele eden Beşiktaş'ın lig aşaması maç takvimi şu şekildedir:

17 Eylül 2026 (1. Hafta): Beşiktaş 4 - 1 Olimpik Marsilya

15 Ekim 2026 (2. Hafta): TSG Hoffenheim 2 - 3 Beşiktaş

22 Ekim 2026 (3. Hafta): Beşiktaş - Crystal Palace (Saat 22.00)

5 Kasım 2026 (4. Hafta): Celtic - Beşiktaş (Saat 23.00)

26 Kasım 2026 (5. Hafta): Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (Saat 20.45)

10 Aralık 2026 (6. Hafta): Bayer Leverkusen - Beşiktaş (Saat 23.00)

21 Ocak 2027 (7. Hafta): Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (Saat 20.45)

28 Ocak 2027 (8. Hafta): Omonia - Beşiktaş (Saat 23.00)

 

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SON DURUMU VE PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi lig etabına oldukça etkili bir başlangıç yaptı. İlk hafta mücadelesinde sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci hafta deplasmanında Alman temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek ilk iki haftayı 6 puanla geride bıraktı.

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