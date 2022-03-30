Benzine indirim ne kadar geldi? Motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları…

Rusya-Ukrayna savaşıyla nedeniyle artan petrol fiyatarına paralel olarak akaryakıt fiyatları da yükselmekte. Yükselen petrol fiyatları sonrası benzin ve motorine de zam gelmekte. Savaş devam ederken, özelikle de Türkiye’nin tarafları bir araya getirme gayreti piyasalarda olumlu karşılanmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatının düşmeye başlamasıyla birlikte benzin ve motorine ardı ardına indirim gelmeye devam ediyor. Peki benzine indirim ne kadar geldi? Benzin fiyatı ne kadar düştü? Motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları…