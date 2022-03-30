Benzine indirim ne kadar geldi? Motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları…
Rusya-Ukrayna savaşıyla nedeniyle artan petrol fiyatarına paralel olarak akaryakıt fiyatları da yükselmekte. Yükselen petrol fiyatları sonrası benzin ve motorine de zam gelmekte. Savaş devam ederken, özelikle de Türkiye’nin tarafları bir araya getirme gayreti piyasalarda olumlu karşılanmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatının düşmeye başlamasıyla birlikte benzin ve motorine ardı ardına indirim gelmeye devam ediyor. Peki benzine indirim ne kadar geldi? Benzin fiyatı ne kadar düştü? Motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştıran vatandaşlara son dakika haberi geldi. Geçen hafta 120 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatı 100 dolar seviyelerine kadar geriledi. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları. Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 110 dolar seviyesinin altına inerken, akaryakıt istasyonlarında motorin indirim haberi geldi.
Motorine inidirim ne kadar?
Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.
Güncel akaryakıt fiyatları son durum
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,12 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl tespit (hesaplanıyor) ediliyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.