Resmi İlanlar BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2025 YILI GAZETE İLAN LİSTESİ
Aşağıda açık kimliği yazılı İzmir Defterdarlığı Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükellefi, bilinen adreslerinde aranmasına rağmen bulunamamıştır. Kendilerine kayıtlı resmi tebligat yapılacağından, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat veyahut mektup veya dijital kanallar vasıtası ile açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 213 sayılı V.U.K.’nun 103,104,105,106 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.
BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜKELLEFİN VERGİ BORCUNUN
VERGİ / TC KİMLİK NO ADI SOYADI/ ÜNVANI ADRESİ DÖNEMİ NEVİ TAKİP DOSYA NO /İHBARNAME NO TUTARI (TL)
7440242512 DAVUT SANUR BAYRAKLI MAH. 1632 SK. Kapı No:37 Daire No:8 Tel: BAYRAKLI İZMİR 11/2021-11/2021 9368 20240822/66-ek5/0000183 7.233.536,00
7440242512 DAVUT SANUR BAYRAKLI MAH. 1632 SK. Kapı No:37 Daire No:8 Tel: BAYRAKLI İZMİR 10/2021-10/2021 9368 20240822/66-ek5/0000183 3.616.768,00

Basın No: ILN02324601