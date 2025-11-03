BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2025 YILI GAZETE İLAN LİSTESİ
|Aşağıda açık kimliği yazılı İzmir Defterdarlığı Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükellefi, bilinen adreslerinde aranmasına rağmen bulunamamıştır. Kendilerine kayıtlı resmi tebligat yapılacağından, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat veyahut mektup veya dijital kanallar vasıtası ile açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 213 sayılı V.U.K.’nun 103,104,105,106 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.
|BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|MÜKELLEFİN
|VERGİ BORCUNUN
|VERGİ / TC KİMLİK NO
|ADI SOYADI/ ÜNVANI
|ADRESİ
|DÖNEMİ
|NEVİ
|TAKİP DOSYA NO /İHBARNAME NO
|TUTARI (TL)
|7440242512
|DAVUT SANUR
|BAYRAKLI MAH. 1632 SK. Kapı No:37 Daire No:8 Tel: BAYRAKLI İZMİR
|11/2021-11/2021
|9368
|20240822/66-ek5/0000183
|7.233.536,00
|7440242512
|DAVUT SANUR
|BAYRAKLI MAH. 1632 SK. Kapı No:37 Daire No:8 Tel: BAYRAKLI İZMİR
|10/2021-10/2021
|9368
|20240822/66-ek5/0000183
|3.616.768,00
Basın No: ILN02324601