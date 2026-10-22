Belediyeler arpalık olmasın, rüşvet hadisi kapıya yazılsın

Akittv’de hafta içi her gün saat 10.30’da yayınlanan Manşetlerin Dili programında Fatin Dağıstanlı sordu, Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu yorumladı..

“Ben bugün İmamoğlu'ndan başlayacağım Ali İhsan Bey” diyen Dağıstanlı, akit gazetesinde yayınlanan “Belediyeler arpalık olmaktan çıkacak” haberini önemsediğini belirterek, “Belediyelerin arpalık olmaktan çıkacak olması, Türk ekonomisini ayağa kaldıracak. Sizin, benim, asgari ücretle çalışanların, emeklilerin, dar gelirlilerin paraları bu belediyelerin gelir kapısı olmayacak” değerlendirmesinde bulunmanın mümkün olup olmadığını, “Bundan sonra artık Ekrem İmamoğlu’lar olmayacak diyebilir miyiz” diye sordu.

EKREM İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE YAHŞİHAN'DAKİ YOLSUZLUKLARI DA ÖNLEMELİYİZ

Karahasanoğlu “Yahşihan Belediyesi'ndeki AK Partili, MHP'li menfaatine düşkün belediye başkanları da olmayacak. Veyahut da Esenyurt'ta kayyum olarak atanan, oradaki belediye başkanının yanına yardımcı olarak aldığı Yusuf Ulutaş gibi menfaatçiler de olmayacak… Eğer bir inşaat yapılacaksa bu inşaatın maliyeti neyse o maliyeti herkes bilecek. Onun üzerine bir de 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon da belediyeye avanta verilecek veyahut da birileri Cumhurbaşkanı adayı olacakmış, ona bir sistem üzerinden de para aktarmak gerekiyormuş diye, ek maliyetler çıkartılmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 6-8 aydır konuşulan belediyelerle ilgili yeni düzenlemenin son aşamasına gelindiği açıklamasının değerlendirildiği programda, ahlaklı insanlar yetiştirme hedefine ulaşılmasının önemine dikkat çekildi.

Refah Partisi döneminde İbrahim Halil Çelik Şanlıurfa Belediye Başkanı olduğunda, “Rüşvet alan da veren de melundur” hadisi şerifinin yazıldığını hatırlatan ve bunun kartel gazetecileri tarafından o tarihlerde eleştirildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, yeni belediyeler düzenlemesinin bu hedef ile yapılmasının önemine dikkat çekti..