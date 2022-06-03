Bekir Ağırdır kimdir? KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır istifa mı etti?

Araştırmacı Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Ağırdır’ın yerine, KONDA’nın kurucusu Tarhan Erdem’in oğlu Aydın Erdem getirildi. KONDA’nın abonelerine gönderdiği raporun sonunda Ağırdır, “KONDA’nın dönüşerek gelişimi sürecinde mayıs ayından itibaren genel müdürlük görevini Aydın Erdem üstlendi” notunu paylaştı.

Bekir Ağırdır kimdir?

1956 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. 1979 yılında ODTÜ İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nin işletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan Bekir Ağırdır, 2003 ile 2005 yılları arasında Tarih Vakfı'nın genel müdürlüğünü yaptı. 2005 yılında göreve başladığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık bünyesinde genel müdürlük görevini 2 Haziran 2022'de bırakmıştır.

Demokratik Cumhuriyet Programı'nın kurucu üyelerinden biri olan Ağırdır, TESEV başkan yardımcılığı ile TESEV ve TÜSES vakıflarının yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Bekir Ağırdır, T24 internet gazetesinde yazmakta ve Türkiye'deki siyasî iklim ve toplumsal değişimler üzerine gerçekleşen yayınlarda yorumcu olarak yer almaktadır.