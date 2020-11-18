Ücretsiz tablet başvurusu | Uzaktan eğitim en çok maddi imkansızlıklar yaşayan aileleri olumsuz etkiledi. Öğrenciler bu süreçte tablet ve internete fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. Tableti, bilgisayarı olmayan çocuklar ise online dersleri takip edemedikleri için üzgün. Elbette bu konuda köylerde, kentlerde pek çok düzenleme yapıldı. Kimi köyde kıraathaneler online dersliklere çevrildi. Milyonlarca kişi ise ihtiyaç sahibi ailelere tablet, bilgisayar desteğinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ve birçok belediye ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet gönderiyor. Peki, ücretsiz tablet kimlere veriliyor? | MEB ücretsiz tablet başvuru ekranı

Bedava tablet başvuru formu | MEB ücretsiz tablet başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet göndereceklerini açıkladı. Selçuk, “"Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi öğrencileri belirliyor ve belirlediği kişilere hediye tabletleri gönderiyor. Bunun için bir başvuru yapılmıyor. Ancak pek çok belediye öğrencilere tablet gönderebilmek için başvuru alıyor. İşte, öğrencilere tablet desteğinde bulunan belediyeler:

Tuzla Belediyesi

Tuzla Belediyesi ilçelerinde yaşayan öğrencilere hayırseverlerin bağışladığı tabletleri dağıtıyor. Bunun için Askıda Tablet web sitesine giriş yapıp form doldurmanız gerekiyor.

ASKIDA TABLET BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Bağcılar Belediyesi

Bağcılar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği sağlıyor. Tablet isteyen öğrencilerin belediyenin web sitesine giriş yapıp form doldurması gerekiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Esenler Belediyesi

Bir diğer tablet desteği sağlayan belediye İstanbul Esenler Belediyesi.

ESENLER TABLET BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa'da yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet yardımı yapılıyor.

BURSA TABLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Öğrencilere destek olan bir diğer belediye ise İzmir Büyükşehir...

İZMİR TABLET BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Yaşadığınız ilçe belediyelerini arayarak tablet yardımı olup olmadığı konusunda detaylı bilgi alabilmeniz mümkün.