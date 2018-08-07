Bebeklere meyve suyu nasıl verilir?

Meyve suyu yaparken cam rende kullanmaya özen gösteriniz. Kendiniz için kullandığınız ürünler yerine bebeğinize uygun ürünler alarak meyve sularını yapabilirsiniz. Yapacağınız meyvelerinde organik olmasına özen gösteriniz.

Dışarıdan alacağınız meyve sularını vermek yerine evde yapacağınız komposto şeklinde meyve sularını içirmek bebeğinizin meyve suyunu kolay hazmetmesine yardımcı olacaktır.

Dışarıdan tamamen organik denmesine rağmen alınan meyve sularında şeker olduğundan çocuğunuz sürekli tatlı şeyler isteyebilir. Meyve suyunu fazla miktarlarda vermeniz fazla gaz oluşumuna ve karın ağrılarına da yol açabilir.

Yapacağınız meyve sularında bir başka dikkat edilmesi gereken husus meyvelerin mevsime özel meyveler olmasıdır. Kış ve yaz mevyelerini mevsiminde yedirmeniz çocuğunuzun sağlığı için büyük önem taşır.

Bebeğinize verebileceğiniz ilk meyveler şeftali, kiraz, kayısı ve havuç gibi meyvelerdir. Bu meyvelerle meyve suyu yapmaya başlarsanız bebeğinizde fazla gaz oluşumunu engellemiş olursunuz. Yaşına geldikçe diğer meyveleride vererek çocuğunuzun sağlıklı gelişimini sağlayabilirsiniz.

Aldığınız sebze ve meyveleri güzelce yıkadıktan sonra püre haline getirerek suyunu çıkartabilirsiniz. Bu şekilde çocuğunuz için meyve suyu oluşturabilirsiniz. Bir diğer alternatifinizde meyveleri sıkarak meyve suyu haline getirmenizdir.

Meyveleri el yordamıyla ya da rondo ile sıkabilirsiniz. Böylece içine şeker eklemediğiniz için çocuklarınızın meyvenin tam tadını alacak ve vitaminini alarak içecektir.

Yapacağınız meyve sularını meysimine özel meyvelerle hepsini karıştırarak karışık şekilde de verebilirsiniz. Böylelikle sevmediği meyveyi de sevdiği meyvelerle içirerek her meyveden vitamin almasını sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için bütün vitaminleri almasını sağlayarak sağlıklı gelişimini sağlayabilirsiniz.Fakat fazla miktarda içireceğiniz meyve suyu yarar yerine çocuğunuza zarar sağlar.

Tatlı ya alışması vereceğiniz ek gıdaları daha az yemek istemesine meyve suyunu daha çok içmek istemesine neden olabilir. Bu da sağlıklı gelişimini engelleyecektir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.