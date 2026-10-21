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Gündem Bayrampaşa’da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Gündem

Bayrampaşa’da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Yeniakit Publisher
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Bayrampaşa’da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İstanbul Bayrampaşa’da iki esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti; bıçaklanan kişi yaşamını yitirirken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Fikret Korkmaz ile Recep P. sokakta tartışmaya başladı. İki esnaf arasındaki kavgada kan aktı. Kavgada Recep P., kasaplık yapan Fikret Korkmaz’ı bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fikret Korkmaz hayatını kaybederken, Recep P. ise gözaltına alındı.

Yaşanan olayı gördüğünü söyleyen Mustafa Koç, "Ölen adam kasaplık yapıyordu. Şu duvarın dibinde tartıştılar. Benim arkadaş vardı, onları ayırmaya çalıştı. Baktı ki bıçak olayı var, o da oradan çekildi. Muhtemelen aralarında alacak verecek davası vardı" dedi.

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