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Ekonomi Batum’daki ilk mağaza açılışını gerçekleştirdi
Ekonomi

Batum’daki ilk mağaza açılışını gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-31 13:42:00 -
Batum’daki ilk mağaza açılışını gerçekleştirdi

Yataş Grup, Gürcistan’ın en önemli şehirlerinden Batum’da ilk mağazasını açtı. Uluslararası mağazaların yer aldığı Grand Mall’da açılan Yataş Bedding mağazası ile Yataş Grup’un Gürcistan’daki mağaza sayısı 4’e, yurtdışındaki mağaza sayısı ise 109’a ulaştı.

Mobilya ve yatak sektörünün yenilikçi ve öncü markası Yataş Grup, global bir marka olma hedefiyle yurtdışı mağazalaşma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yataş Grup, yurtdışı mağazalarına Batum’u da ekleyerek 109’ncu mağazaya ulaştı. Batum’un ilk Yataş Bedding mağazası, 7 Ekim’de Batum’un en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan Grand Mall’da açıldı. Bu mağazayla Yataş Grup’un Gürcistan’daki mağaza sayısı 4’e ulaştı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Gürcistan’daki 4’üncü, Batum’daki ilk mağazamızı açmanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Yurtdışındaki gücümüzü yeni mağazalarımızla her geçen gün daha da perçinliyoruz. Gürcistan’da açtığımız bu mağaza Kuzey Kafkasya coğrafyasında büyümemizde önemli bir rol oynayacak. Daha çok kişiyi Yataş uykusuyla tanıştırmak, milyonların evlerine girebilmek en büyük dileğimiz” dedi.

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