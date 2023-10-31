Batum’daki ilk mağaza açılışını gerçekleştirdi

Mobilya ve yatak sektörünün yenilikçi ve öncü markası Yataş Grup, global bir marka olma hedefiyle yurtdışı mağazalaşma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yataş Grup, yurtdışı mağazalarına Batum’u da ekleyerek 109’ncu mağazaya ulaştı. Batum’un ilk Yataş Bedding mağazası, 7 Ekim’de Batum’un en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan Grand Mall’da açıldı. Bu mağazayla Yataş Grup’un Gürcistan’daki mağaza sayısı 4’e ulaştı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Gürcistan’daki 4’üncü, Batum’daki ilk mağazamızı açmanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Yurtdışındaki gücümüzü yeni mağazalarımızla her geçen gün daha da perçinliyoruz. Gürcistan’da açtığımız bu mağaza Kuzey Kafkasya coğrafyasında büyümemizde önemli bir rol oynayacak. Daha çok kişiyi Yataş uykusuyla tanıştırmak, milyonların evlerine girebilmek en büyük dileğimiz” dedi.