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Resmi İlanlar BATMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

BATMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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BATMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

Batman ili Merkez İlçesi Akoba, Kocalar, Diktepe, Tilmis, Yaylıca, Çevrimova, Demirlipınar, Suçeken, Oymataş, Çeşmebaşı, Güneşli,Kılıç, Urganlı, KesmeköprüÇarıklı, Yağmurlu, Karayün, Doluca, Kayabağı, Bayraklı, Yeniköy köyleri, Akyürek Mahallesi, Hasankeyf ilçesi Palamut, Üçyol, Saklı, Kumluca, İncirli, Irmak, köyleri, Hasankeyf ilçesi Merkez, Kültür ve Dicle Mahalleleri, Kozluk ilçesi Eskice, Samanyolu, Yanıkkaya, Çaygeçit, Yukarı Güneşli, Karpuzlu, Taşlıdere, Yenidoğan(Şabe),Dereköy, köyleri Kozluk ilçesi Bahçeli, Yeşiltepe, Yolaltı Mahalleleri, Beşiri ilçesi Otluca, Yenipınar, Kuşçukuru, Yeniyol, Samanlı, Ayrancı, Danalı köyleri, Sason ilçesi Acar ve Karameşe köyleri, Gercüş ilçesi Kantar köyü Müdürlüğümüzün Güncelleme çalışmaları programına alınmış olup, Kadastro Haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına ilişkin 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesinin 2.fıkrasının “a” bendi uygulaması çalışmalarına 30.07.2026 tarihi itibari ile başlanacaktır’

#ilangovtr

Basın No: ILN02499730

 