BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/533

KARAR NO : 2023/273



Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine, Batman ili Merkez ilçesi, Şikeftan köyünde kain 645 nolu parsel nolu taşınmaz hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış, 27/04/2023 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiş olup; tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen 49234853198 T.C. kimlik nolu, İbrahim ve Ayşen kızı, 28/06/1971 doğumlu ZEKİYE AYIŞ'a gerekçeli karar tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içinde gerekçeli kararın tebliğ edilmiş olacağı ve istinaf başvuru sürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 07/09/2023

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Basın No: ILN01890161