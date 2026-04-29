BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2022/634 Esas

17/04/2026

İLAN

Davacı BOTAŞ ile Davalılar Abdulaziz BAKTAŞ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizin 06/11/2025tarih ve 2022/634 Esas 2025/292 Karar tarihli kararında; "Davacı vekilinin davalılar aleyhine açmış olduğu Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil davasının KABULÜNE,

1) A) Batman ili, Merkez ilçesi, İrmi Köyü, 2453 ada 13 (ifraz öncesi 2453 ada 4 parsel)parsel sayılı taşınmazın 16/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokisinde G harfi ile gösterilen 418,07 m2'lik kısmında davalılar murisi Haci Şeyhmüs Doğu'nun tam hissesine düşen 2 yıllık geçici irtifak hakkı bedelinin 4.594,12 TL, Batman ili, Merkez ilçesi,İrmi Köyü, 2453 ada 12 (ifraz öncesi 2453 ada 4 parsel) sayılı taşınmazın davalılar murisi Haci Şeyhmüs Doğu'nun tam hissesine düşen mülkiyet kamulaştırma bedelinin 919.438,28 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 924.032,40 TL olarak TESPİTİNE,

B) Batman ili, Merkez ilçesi, İrmi Köyü, 2453 ada 16(ifraz öncesi 2453 ada 3 parsel)parsel sayılı taşınmazın 16/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokisinde G harfi ile gösterilen 530,95 m2'lik kısmında davalılar murisi Haci Şeyhmüs Doğu'nun tam hissesine düşen 2 yıllık geçici irtifak hakkı bedelinin 6.573,33 TL, Batman ili, Merkez ilçesi,İrmi Köyü, 2453 ada 15(ifraz öncesi 2453 ada 3 parsel) sayılı taşınmazın davalılar murisi Haci Şeyhmüs Doğu'nun tam hissesine düşen mülkiyet kamulaştırma bedelinin 1.259.288,31 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 1.259.288,31 TL olarak TESPİTİNE,

2) Batman ili, Merkez ilçesi, İrmi Köyü, 2453 ada 13(ifraz öncesi 2453 ada 4 parsel) parsel sayılı taşınmazın 16/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokisinde G harfi ile gösterilen 418,07 m2'lik kısımda ve Batman ili, Merkez ilçesi, İrmi Köyü, 2453 ada 16(ifraz öncesi 2453 ada 3 parsel)parsel sayılı taşınmazın 16/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokisinde G harfi ile gösterilen 530,95 m2'lik kısımda inşaat aktivitesinin başladığı tarihten itibaren BOTAŞ lehine 2 yıllık GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE, 16/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporunun ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

3- Batman ili, Merkez ilçesi, İrmi Köyü, 2453 ada 12(ifraz öncesi 2453 ada 4 parsel) sayılı taşınmazın ve Batman ili, Merkez ilçesi, İrmi Köyü, 2453 ada 15(ifraz öncesi 2453 ada 3 parsel) sayılı taşınmazın davalıların murisi Haci Şeyhmüs Doğu adına kayıtlı hissenin tapu kaydının İPTALİYLE, kullanma hakkı davacı idare BOTAŞ'a ait olmak üzere Maliye Hazinesi adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

4- Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen toplam 924.032,40TL'denBatman 2. Asliye Hukuk Makhemesi'nin 2022/10 E. 2022/14 K. Sayılı acele kamulaştırma dosyasında tespit edilen 382.426,07 düşüldükten sonra fark bedel olan 541.606,33 TL ile Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen toplam 1.259.288,31TL'denBatman 2. Asliye Hukuk Makhemesi'nin 2022/7 E. 2022/7 K. Sayılı acele kamulaştırma dosyasında tespit edilen 436.577,73 düşüldükten sonra fark bedel olan 822.710,58 TL kamulaştırma bedelinin işlemiş neması ile birlikte tapuda malik muris Haci Şeyhmus Doğu'nun mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin açılan Batman 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/54 E. (Eski Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/143 E.) dosyasında tespit edilecek mirasçıları olan gerçek hak sahibi davalılara düzenlenecek veraset ilamındaki payları oranında DERHAL ÖDENMESİNE, (iş bu esas sayılı dosyada verilecek kararın kesinleşme tarihine kadar üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmasına ve iş bu davalar sonucunda belli olacak hak sahiplerine ödenmesine, bu hususta Vakıfbank Batman şubesine müzekkere yazılmasına,)

5) Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen toplam 924.032,40TL'denBatman 2. Asliye Hukuk Makhemesi'nin 2022/10 E. 2022/14 K. Sayılı acele kamulaştırma dosyasında tespit edilen 382.426,07 düşüldükten sonra fark bedel olan 541.606,33 TL ile Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen toplam 1.259.288,31TL'denBatman 2. Asliye Hukuk Makhemesi'nin 2022/7 E. 2022/7 K. Sayılı acele kamulaştırma dosyasında tespit edilen 436.577,73 düşüldükten sonra fark bedel olan 822.710,58 TL kamulaştırma bedeline, dava 4 aylık süre içerisinde sonuçlandırılmadığından dava tarihinden itibaren 4. ayın bitim tarihi olan 23/03/2023 tarihinden karar tarihi olan 06/11/2025 tarihine kadar yasal faiz işletirerek tapuda malik muris Haci Şeyhmus Doğu'nun mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin açılan Batman 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/54 E. (Eski Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/143 E.) dosyasında tespit edilecek mirasçıları olan gerçek hak sahibi davalılara ÖDENMESİNE,

6) Kamulaştırma Kanununun md.10/8 uyarınca kararın bir örneğinin taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu ilgili Batman Tapu Müdürlüğüne ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Banka şubesine GÖNDERİLMESİNE,

7)Taşınmaz üzerinde var ise haciz, ipotek, vakıf, vs takyidatın hükmedilen bedele yansıtılmasına,

8-Fen bilir kişisi tarafından hazırlanan 16/01/2023 havale tarihli rapor ve krokisinin karar eki sayılmasına,

9-Karar örneğinin İİK m.28 gereği ilgili Batman Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

10-Kararın gereği için bir suretinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine gönderilmesine,

11-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına YER OLMADIĞINA, davacı tarafça yatırılan 80,70 TL peşin, 80,70 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 161,40 TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya İADESİNE,

12-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

13-Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde davacıya İADESİNE,

14-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer OLMADIĞINA,

15-Davalılar Beylata Doğu, İzzettin Doğu, Nefise Alioğlu, Zekiye Terece, Gülişe Doğu, Behmen Doğu, Muhammed Hasan Ensarı ile Dahili davalılar Abdulkadir Atalay, Bedia Orasan, Elvan Batur, Ethem Batur, Fatma Çiftçi, Gülhan Çelik, Süheyla Durna, Yasemin Batur, Mahfuz Baktaş, Mehmet Salih Baktaş, Meryem Çetin, Hacire İpek, Abdurrahim Onur, Zekiye Baktaş, Ahmet Atalay, Aygül Öztürk, Aynur İçer, Makbule Baysal'ın kendillerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereğince takdir olunan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak Davalılar Beylata Doğu, İzzettin Doğu, Nefise Alioğlu, Zekiye Terece, Gülişe Doğu, Behmen Doğu, Muhammed Hasan Ensarı ile Dahili davalılar Abdulkadir Atalay, Bedia Orasan, Elvan Batur, Ethem Batur, Fatma Çiftçi, Gülhan Çelik, Süheyla Durna, Yasemin Batur, Mahfuz Baktaş, Mehmet Salih Baktaş, Meryem Çetin, Hacire İpek, Abdurrahim Onur, Zekiye Baktaş, Ahmet Atalay, Aygül Öztürk, Aynur İçer, Makbule Baysal'a VERİLMESİNE,

Dair verilen karar, tescil yönünden verilen karar kesin olmak üzere, 6100 sayılı HMK'nın 341 ve 345. maddeleri gereğince taraflardan her birine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya aynı nitelikte başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere Davacı vekili Eyyüp Çelik ve Davalı vekili Av. Mehmet Nezir Koyuncu, Bir kısım davalılar vekili Av. Esra Ölmez, Bir kısım davalılar vekili Av. Ercan ELÇİ'nin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar ve davacı kurum vekilinin istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan dahili davalı 700******04 T.C Kimlik Evin Temel Fırat'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02457532