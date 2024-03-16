BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2007/163 Esas

12/03/2024

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Davacı TEDAŞ ile Davalı Nuri GÖÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;Mahkememizin 01/02/2024 tarihli tavzih kararında;

"1-Davacı vekilinin tavzih talebinin REDDİNE,

2-Dosyada gider avansı olması halinde kararın davacı vekiline tebliğine,

Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içersinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinde karar verildi."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen tavzih kararı ve davacı kurum vekilinin istinaf başvuru dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davalı Nuri GÖÇ'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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Basın No: ILN02002858