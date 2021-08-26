Batı, hem sömürüyor hem yaftalıyor

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Batılı devletler, İslam ülkeleri ve mazlum milletleri önce türlü ayak oyunlarıyla sömürüyor sonra ise kendi kurguladığı algı üzerinden bütün dünyaya mahkum ettiriyor. İslam ülkeleri içerisinden seçtikleri ‘kullanışlı aptallar’ vasıtasıyla terör örgütleri kuran Batı daha sonra yüce dinimizi terörle özdeşleştirme küstahlığında bulunuyor. Kendilerine biat eden diktatörleri zorla yönetime geçiren Batılı ülkeler, akabinde ise İslam ülkelerinde demokrasi ve insan haklarının olmadığını tezini öne sürüyor. Müslümanları ‘öteki’ olarak kodlayan ve adeta en teme yaşam haklarını kısıtlayıcı uygulamaları devreye alan Batı, İslam dünyasının izole bir yaşam sürdüğü gibi komik bir iddiayı dillendirebiliyor.

Ortadoğu’nun petrol ve doğalgazını, Afrika’nın ise değerli madenlerini sömüren Batı, yoksul bıraktıkları halkı mülteci oldukları için de suçlayabiliyor. STK temsilcileri Batı’nın algılar üzerinde toplumları dizayn etmeye çalıştığını belirterek, bu oyuna gelinmemesi gerektiğini kaydediyor.

Kitleleri kandırıyor

Araştırmacı yazar Ercan Çifci, “İslam düşmanlığını kendi kitlesine türlü yalanlar ve görüntülerle aktarır. İşgal etmek istediği ülkenin insanlarını yabani, birbirini öldüren, kadın düşmanı göstererek itibar suikastine tabi tutar. Önce kendi kitlesine algı operasyon yapan Batı ardından işgal etmek istediği ülkeye yönelik harekete geçer. Onların liderlerini öncülerini aşağılar. İşbirliği içinde olduğu örgütler vasıtası ile toplumsal kırılmalar oluşturan suikastler katliamlar yapar. Bir yandan bunları yapan Batı diğer yandan da demokrasi götürüyoruz ayağı askeri müdahaleye girişir” dedi. Batı’nın zulüm tohumları ektiğini kaydeden Çifci, “Gittiği yere kan ve gözyaşından başka bir şey götürmeyen Batı için demokrasi bir maskedir. O bu maskeyi kullanarak Ortadoğu’da kadınlara tecavüz eder, çocukları katleder, yeraltı kaynaklarını yağmalar. Batı’nın algısına gelmemek lazım” şeklinde konuştu.

Emperyalist propaganda

Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Batılı devletler emperyalist politikalarının sonucunda ortaya çıkan durumları da kendi lehlerine kullanmakta oldukça mahir davranıyorlar. Taşeron terör örgütleri kuruyorlar, bunun sorumlusunun da İslam olduğunu söyleyebiliyorlar. Acımasızca sömürdükleri halkları geri kalmakla itham ediyorlar. Bu tavrı Batı’nın gerçek yüzünü gözler önüne sermektedir. Batı’nın oluşturduğu algıya inanmamak gerekiyor” dedi.

Batı dünyasının kendisinde olmayanı ‘öteki’ olarak konumlandırdığını kaydeden Akgül, “Batı sadece kendisini görüyor. Diğerlerini önemsemiyor. Önemsemediği gibi de oluşturduğu algıyla yargılıyor. Toplumları da buna inandırmaya çalışıyor. Batı’nın bugünkü maddi refahının emperyalist politikalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu asal unutmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

