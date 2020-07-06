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Dünya

Başpiskopos'tan skandal! 'Türkler buna cüret edemez'

Ayasofya için Danıştay'ın kararı merakla beklenirken Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un son açıklaması büyük tepki çekti. Ieronimos, "Türkiye Ayasofya'yı camiye çevirmeye cüret edemez" diyerek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:47:00 -
Başpiskopos'tan skandal! 'Türkler buna cüret edemez'

Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos, Türkiye'de müzeden camiye çevrileceği yönünde tartışmalarla gündemde olan Ayasofya ile ilgili 'Türkiye bunu yapmaya cüret edemez' dedi.

Ayasofya ile ilgili tartışmalar bugüne kadar birçok ülkeden açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Ortodoks Kilisesi yaptıkları açıklamalarda Ayasofya'nın statüsünün korunması çağrısında bulundu.

En son Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Piskopos İlarion, müzenin statüsünün değiştirilmesi fikrini, “Mevcut koşullarda bu hareketin kabul edilemez bir dini özgürlük ihlali olduğuna inanıyoruz. Şimdi Orta Çağ'a geri dönemeyiz.” sözleriyle değerlendirdi.

Küstah ifadeler

Tartışmaya katılan Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos da Türkiye'nin böyle bir değişikliğe cüret edemeyeceğini söyledi. Yunan basınına konuşan Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos, "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum." diye konuştu.

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili Danıştay süreci devam ediyor. Kararın 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

ABD'den Ayasofya ile ilgili skandal açıklama
ABD'den Ayasofya ile ilgili skandal açıklama

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ABD'den Ayasofya ile ilgili skandal açıklama

Türkiye'den ABD'ye Ayasofya cevabı
Türkiye'den ABD'ye Ayasofya cevabı

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Fransa'dan Ayasofya ile ilgili skandal açıklama
Fransa'dan Ayasofya ile ilgili skandal açıklama

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Yorumlar

Ahmet Şirin

Halt etmiş bak nasıl namaz kılacağız.
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son söz

papaza bak sen
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