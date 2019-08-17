Baskında güldüren görüntüler! Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu Rusya'da bir eve operasyon düzenleyen Rus Özel Kuvvetleri ekibi, ülkede alay konusu oldu.

Rusya'da bir zanlının evine operasyon yapan Rus Özel Kuvvetleri ekiplerinin düştüğü durum, Rusya'da alay konusu oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Özel Kuvvetler tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan ve bulunduğu ev tespit edilen bir zanlıya operasyon yapıldı. Edinilen bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti. Tespit edilen evin kapısını kırmak yerine binanın 2'nci katına merdivenle çıkmayı deneyen ekipten bir kişi merdivenden çıktı diğer 3 kişi merdiveni tuttu. Pencereden aşağıya düştü Özel ekipten bir polis merdivenden çıkarak pencereyi tekmeleyerek açmaya çalıştı. Pencereyi tekmeleyen polis başarısız olunca ardından pencereye omuz attı. Tam bu sırada polis pencereden aşağıya düştü. Özel koruyucu kamuflajları olan polisler düşen arkadaşlarını tutmaya çalıştı. Bu sırada evde bulunan zanlı, polisin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştı. Kapısının çalınmadan direkt penceresinin zorlandığını gören şahıs, açılmaya çalışılan pencereye yöneldi.

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