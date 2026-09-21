BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ İLANI ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞ İHALESİNE SUNULAN KÜLTÜR SİNCAN EĞİTİM İNŞAAT MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ADINA KAYITLI TAŞINMAZLAR

SIRA

NO DOSYA NO İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) SATILACAK TAŞINMAZ HİSSESİ

(m²) VASFI

(Cinsi) İMAR

DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT (TL) İHALEDE UYGULANACAK USUL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 06070108595 Sincan Atatürk Mahallesi (Tapu kaydında Sincan Mahallesi) 50 28 6.652,00 Taşınmaz üzerindeki 110 adet bağımsız bölümün her birinin 9999/10000 hissesi 110 Adet Dükkan Ticaret Alanı Sosyal Kültürel Tesis ve Cami Alanı 991.973.400,00 148.796.000,00 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi 7.10.2026 14.00

Açıklama: Sincan AVM içerisinde yer alan; 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,50,51,52,56,92,93,94,95,96,97,98,99,100,104,105,106,107,108,109,110,111,112,119,121, 122,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,142,143,144,147,149,152,153,154,155,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,174,175,176,177,178,179,180,181 ve 182 no.lu olmak üzere toplam 110 adet bağımsız bölümün 9999/10000 hissesinin toplu olarak satışı yapılacaktır.

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 9999/10000 hissesi Kültür Sincan Eğitim İnşaat Mimarlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı 110 adet dükkan bir bütün halinde Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/231 E, 2022/614 K. sayılı kesinleşmiş kararına ve İdaremize verilen yetkiye istinaden kıyasen 2886 sayılı yasa hükümleri uygulanarak yukarıda belirtilen tarih ve saatte Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca; 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2-İhaleye katılacak istekliler tarafından ;

a) Geçici Teminat Bedeli Tasfiye Memuru tarafından açılan ve İdaremize bildirilen Vakıfbank Ankara Batı Adliyesi Şubesi nezdindeki 00158007391298458 hesap, TR12 0001 5001 5800 7391 2984 58 IBAN no.lu hesap numarasına yatırılacak olup, ihalede dosyasında ibraz edilecektir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit Yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ;

1-Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi),

2- Nüfus kayıt örneği ve arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Tüzel kişilerin ;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3- Kamu Tüzel kişilerinin ise, belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

d) Tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3- Söz konusu taşınmazların satış işleminde 4706 sayılı Kanun kapsamında yer alan muafiyetler ve taksit imkanları uygulanmayacak olup, ihale bedeli peşin ödenecek ve ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının (Ankara Defterdarlığı-Gelir Kanunları Kdv ve Ötv Grup Müdürlüğü) 21.08.2026 tarihli ve 477878 sayılı yazılarında belirtildiği üzere satış bedeli üzerinden %20 oranında KDV bedeli alınacaktır.

4- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir.(İzmir 1 Cad. No:35 Kat:4 Kızılay / Çankaya/ANKARA)

5- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhale yapılmasına müteakip, ihale komisyon kararı Tasfiye Memurunca onaylandıktan sonra ihale kesinleşecektir.

8- Söz konusu taşınmazlara ilişkin geçmişten doğan ve doğacak borçlar tasfiye memurluğu tarafından sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilinir."

İhalenin Yapılacağı Adres: İzmir 1 caddesi No:35 İhale Salonu Kızılay-Çankaya/ANKARA Telefon No: 0312- 417 71 71 Dahili:1419-1418-1430-1431