Başkan Fırat Görgel, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in de katıldığı birlik yönetim kurulu, İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Üye belediye başkanlarının oy birliğiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlık görevini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan devraldı. Başkan Fırat Görgel, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından yaptığı konuşmada, yeni döneme ilişkin hedeflerini, Kahramanmaraş’ın taşıdığı tarihî ve kültürel anlamı, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan dayanışmayı ve Türk dünyası belediyeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik hedeflerini anlattı.

“Büyük Bir Onur ve Aynı Zamanda Büyük Bir Sorumluluk”

Başkan Fırat Görgel, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine getirilmesinin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirterek, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı gibi önemli bir görevin şahsıma tevdi edilmesini büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. Desteklerini esirgemeyen siz değerli başkanlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu görevi Kahramanmaraş’ın taşıdığı anlamla birlikte değerlendirmek benim için ayrı bir önem taşıyor. Kahramanmaraş, insanlık tarihinin en eski yerleşim merkezlerinden biri. Binlerce yıllık medeniyet birikiminin, farklı kültürlerin ve büyük bir tarih mirasının üzerinde yükselen bir şehir. Aynı zamanda vatan ve millet söz konusu olduğunda nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğini bütün dünyaya gösteren bir şehir. Maraş’ın kahramanlığı, 12 Şubat 1920’de şehrimizin istiklaline kavuşmasıyla sınırlı bir hatıra değildir. Bu yüzden Kahramanmaraş’ın adındaki ‘Kahraman’ bizim için büyük bir emanet, büyük bir sorumluluktur. Bugün bu sorumluluğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığına da taşıyoruz” dedi.

“Çok Güçlü Bir Türk Dünyası Kardeşliğine Şahitlik Ettik”

Başkan Görgel, konuşmasının devamında Kahramanmaraş’ın 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı büyük yıkıma ve Türk dünyasının bu süreçte gösterdiği dayanışmaya dikkat çekti. Başkan Görgel, “Kahramanmaraş, bundan üç yıl önce tarihinin en ağır imtihanlarından birini yaşadı. 6 Şubat depremlerinde şehrimiz büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Fakat o zor günlerde çok güçlü bir Türk dünyası kardeşliğine de şahitlik ettik. Yaralarımızı sarmak için gayret gösteren tüm dost ve kardeş ülkelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü irade ve devletimizin bütün kurumlarının gayretiyle şehrimizde tarihimizin en büyük yeniden inşa çalışmalarından biri yürütülüyor. Bu tecrübenin Türk Dünyası Belediyeler Birliği açısından da önemli bir karşılığı olduğuna inanıyorum. Çünkü şehirler de ülkeler de zor zamanlarda birbirine yaslanarak güçlenir. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ni de tam olarak böyle bir anlayışın güçlü bir zemini olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kardeş Şehir İlişkilerini Daha Güçlü ve İşlevsel Hale Getireceğiz”

Başkan Görgel, yeni dönemde Türk dünyasındaki belediyeler arasında kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi ve şehirlerin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Görgel, “Önümüzdeki dönemde belediyelerimiz arasındaki kardeş şehir ilişkilerini daha güçlü ve daha işlevsel hale getireceğiz. Şehirlerimizin karşı karşıya olduğu sorunlara birlikte çözüm üretmenin yollarını arayacağız. Deprem ve afet yönetimi, şehirlerin dirençliliği, altyapı, çevre, ulaşım, akıllı şehir uygulamaları, kültürel mirasın korunması ve yerel ekonomik kalkınma gibi alanlarda tecrübe paylaşımını artıracağız. Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada şehirlerimiz arasındaki gönül bağlarını güçlendireceğiz. Bizim ortaklığımızın temelinde tarih var, kültür var, dil var, inanç var; en önemlisi kardeşlik var. Bu kardeşliği belediyeler arasındaki protokollerin ötesine taşıyarak gerçek ve kalıcı iş birliklerine dönüştürmek istiyoruz” cümlelerini kaydetti.

“Gazze’de ve Gönül Coğrafyamızda Yaşananlara Sessiz Kalamayız”

Başkan Fırat Görgel, konuşmasının devamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin yalnızca şehirler arasındaki iş birliklerini geliştiren bir yapı olmayacağını, aynı zamanda insan merkezli bir anlayışla hareket edeceğini vurguladı. Başkan Fırat Görgel, “Bizim sorumluluğumuzun sınırları şehirlerimizle de sınırlı değildir. Bugün Gazze’de, gönül coğrafyamızda yaşananlar karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören, hayatını kaybeden, yerinden edilen mazlum insanların acısı hepimizin yüreğinde. Yerel yönetimler olarak şehirlerimizin imarından, altyapısından ve sosyal hizmetlerinden sorumluyuz. Aynı zamanda da insanı merkeze alan bir medeniyet anlayışının temsilcileriyiz. Bu nedenle Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak barışın, adaletin, insan onurunun ve kardeşliğin yanında durmaya devam edeceğiz. Şehirlerimizi birbirine yaklaştırırken gönüllerimizi de birbirine yaklaştıracağız. Nerede bir mazlum varsa onun sesini duymayı, nerede bir kardeşimizin ihtiyacı varsa imkânlarımız ölçüsünde yanında olmayı görev bileceğiz” dedi.

“33 Ülkeden Binin Üzerinde Belediyeyle Daha Güçlü Birlik”

Başkan Görgel, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde birliğin daha etkin ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını söyledi. Görgel, “Bu anlayışla 33 ülkeden, binin üzerinde belediyemizle Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin önümüzdeki dönemde de daha güçlü, daha etkin ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bize Emanet Edilen Bayrağı Daha İleriye Taşıyacağız”

Başkan Fırat Görgel, konuşmasını, “Bu görevi bizlere tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Yerel Yönetimlerde Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir’e ve desteklerini esirgemeyen kıymetli belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Birliğimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza ve hassaten bu görevi büyük bir özveriyle sürdüren Uğur İbrahim Altay başkanımıza da emekleri için teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bugün bize emanet edilen bu bayrağı daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” cümleleriyle noktaladı.