Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yapılan kapalı grup toplantısında Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni parti iddialarına ilişkin konuştu.

Erdoğan, yeni parti kuracağı iddia edilen eski arkadaşlarına tepki göstererek "Geçmişte de bu tür yollara başvurdular şimdi siyaset sahnesinden silindiler. Nereden nereye? Kişilik, çok önemli" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuracağı iddia edilen eski çalışma arkadaşlarına tepki gösterdi.

'Silinip gittiler'

Bir takım siyasi oluşum gayretlerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdu" açıklamasında bulunarak "Bazıları grup kurabilecek noktaya bile geldiler. Ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti, siyaset sahnesinden silindiler. Nereden nereye? Kişilik, şahsiyet çok önemli bir şey." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti iddiaları ile ilgili yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Bakıyorsunuz birileri de farklı çalışma gayretine girmek üzere güya bu güçlü yapıyı zayıflatmanın gayreti içerisine giriyorlar. Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular, hatta bazıları grup kurabilecek noktaya bile geldiler. Ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti, siyaset sahnesinden silindiler. Şu andaki ana muhalefetin başındaki zatın önünde eğilenler. Nereden nereye? Kişilik, şahsiyet çok önemli bir şey. Bir insan hele hele Müslüman, eşref-i mahluk olarak yaratılmışların en şereflisine layık olmalıdır, bunu korumalıdır."