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Gündem Başkan Erdoğan, TESK Genel Başkanı ile bir araya geldi
Gündem

Başkan Erdoğan, TESK Genel Başkanı ile bir araya geldi

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Başkan Erdoğan, TESK Genel Başkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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