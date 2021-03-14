Başkan Erdoğan açıklamıştı! Ekonomik reform paketi Türkiye’yi şahlandıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik reform paketi; kobisinden holdingine, esnafından çiftçisine kadar toplumun her kesimine olumlu manada dokunacak bir içerik taşıyor. AK Parti’nin kurmayları tarafından hazırlanan ekonomi paketi, birçok yönüyle çığır açan uygulamaları bünyesine barındırıyor. Küresel pandemiye rağmen ekonomisi hızla büyüyen Türkiye’nin, devrim çapındaki bu paketle birlikte dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması bekleniyor. İş dünyasının temsilcileri ve ekonomistler de yeni ekonomi reform paketinin Türkiye’nin ufkunu açacağını söylüyor.

Çarklar daha hızlı dönecek

ASKON Başkanı Orhan Aydın, “Bu paket ekonomide çarkların çok daha hızlı dönmesini sağlayacak vizyoner nitelikte bir adım. Çok daha sade ve bol destekli bir döneme başlayacağız. Teşviklere rahat ulaşılabilirlik de önemli. Önümüzdeki dönemde sanayinin, ekonominin ve ülkenin büyümesi noktasında önemli atılım oluşturacağı kanaatindeyim” dedi.

Pakette iş hayatını canlandıracak birçok müjdeye yer verildiğini kaydeden Aydın, şöyle devam etti: “850 bin esnafımız adına önemli bir müjde aldık. Çok geniş kapsamlı bir çalışma geldi. Sanayi tarafını ve işin stratejik tarafını yani cari açık verdiğimiz ürünlerle ilgili de önemli bir teşvik başlatıldı. Bu da KOBİ’leri ve büyük şirketleri ilgilendiren önemli bir teşvik oldu. Bu pakette sadece özel sektörü değil kamuyu da ilgilendiren müjdeler var. Mali denetimi artıracağı ve takibi kolaylaştıracak bir dönem geliyor. Başkan Erdoğan’ın önderliğinde çok daha ileriye yürüyeceğiz.”

KOBİ’lerin iş hacmi artacaktır

Ekonomist CFO Mustafa Özbay da “Yeni ekonomi reform paketiyle reel ekonomiye yönelik önemli adımlar atılmıştır. Ekonominin en önemli ayaklarını oluşturan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde yapılacak olan bu reformlar, küresel anlamda yaşanmakta olan ekonomik krizde ülkemiz lehine önemli fırsatların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Dengeli bir kur politikası ve güven veren ekonomi politikalarıyla Çin’e alternatif arayan bu büyük ölçekli firmalar için fırsat ülkesi olma durumuna gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Paketin birçok fırsatı da bünyesinde barındırdığına değinen Özbay, şunları kaydetti: “Güçlü, istikrarlı ve disiplinli bir kamu maliyesi ve akıllı para politikalarıyla paralel olarak yürütülecek olan reform paketi özellikle reel ekonomide, küresel krizlerin fırsatlara dönüşmesine vesile olacaktır. Düşük enflasyon ve faiz hedefi, üretimin desteklenmesi, yüksek katma değerli ihraç ürünlerine verilen teşvikler KOBİ’lerin iş hacminde ciddi artışlara neden olacaktır.”