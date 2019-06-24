0553 313 94 23

"Başarılar tesadüfi değil"

- Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz: "8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda milli sorcularımız önemli bir başarı elde etti"- "Başarılar öncesinde de olduğu gibi tesadüfi değil, büyük fedakarlıklarla yapılan azimli, gayretli, etkili çalışmaların sonucu"

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:13
"Başarılar tesadüfi değil"

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcuların büyük bir başarı elde etiğini ifade etti.

Akyüz, yaptığı açıklamada, Çin'de düzenlenen organizasyonda milli sporcuların 5 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını belirtti.

Organizasyonun yoğun katılımla gerçekleştiğinin altını çizen Akyüz, "8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda milli sorcularımız önemli bir başarı elde etti. 5 dünya şampiyonluğu, 10 dünya ikinciliği ve 1 dünya üçüncülüğü kazanan sporcularımız, şampiyonanın iddialı ülkelerinden zorlu rakipleriyle yarışıp onları geride bırakarak bu büyük başarıya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Akyüz, milli sporcuların şampiyonaya Çin'de hazırlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu özverili, etkili çalışmaların sonucunda bu başarılar geldi. Başarılar öncesinde de olduğu gibi tesadüfi değil, büyük fedakarlıklarla yapılan azimli, gayretli, etkili çalışmaların sonucu. Bu çalışmalarda Çin'deki uzman hocalar ve çalışma ortamının etkisi tartışılmaz seviyede büyük. Özellikle milli takımımızın direğini oluşturan dünya şampiyonu sporcularımıza karşı Avrupa ve dünya şampiyonalarında bilerek ve isteyerek özellikle Çin dışında belli bazı ülkelerin hakem, jüri heyetince yapılan haksızlıkların verdiği tedirginliği taşıyarak katıldığımız bu şampiyonada bir iki müstesna hariç tamamen Çinli hakemlerin yönetiminde yarışmaların yapılmasıyla birkaç sehven hata hariç, kasıtlı hataların ortadan kalkmasını sağlamıştır. Dünya federasyonunca bundan sonra yapılacak yarışmalar için bu umut verici bir gelişme olmuştur. 19-23 Ekim 2019 tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde yapılacak 15. Dünya Wushu Şampiyonası'nda ülkemize yeni büyük başarılar kazandırmak istiyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:13
  1. 8. Dünya Kung Fu Şampiyonası
  2. Türkiye Wushu Kung Fu Fedarasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi şartlarında güvenli sürüş eğitimi
    1. UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi..
    2. Golfçüler halı ve fileyle şampiyonaya..
    3. Ziraat Fakültesi Bilecik tarımının..
    4. Türk ‘Pençe’si PKK’ya göz açtırmıyor!
    5. Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    6. Firari FETÖ sanığı, Niğde'de kıskıvrak..
    7. "İstanbul seçimini yaptı, milletin..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor
    10. Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde..
    11. Çaldıran Belediyesinden cami yapımı..
    12. Başkan Kılıç’tan muhtarlar zirvesi
    13. Minibüse giren yavru kedi itfaiye..
    14. VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    15. (Tekrar) Kartal’da çöken bina..
    16. Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi..
    17. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 16..
    18. Boyun germe estetiği ile yıllara..
    19. Altay’dan, İzmir’e birlik çağrısı
    20. Pasinler TSO’dan mesleki yeterlilik ve..
    21. Büyükşehir’in gelecek stratejisi..
    22. Çipras'tan Türkiye’ye alçak tehdit!..
    23. Erdemli Belediyesi’nin camilere..
    24. Siirt’te PKK’ya yardım eden 10 kişi..
    25. 15 Temmuz gazilerine hâlâ madalya yok!
    26. Masa başı çalışanlara altın beslenme..
    27. Komşu iş yerini kurşunladılar,..
    28. Siirt’te bir iş yerinin havuzuna düşen..
    29. Osmaneli’nde Genç ve Kadın Girişimci..
    30. Türkiye şampiyonluğu için son viraj
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama