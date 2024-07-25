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Resmi İlanlar BAŞAKŞEHİR TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Resmi İlanlar

BAŞAKŞEHİR TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-25 23:58:00 -

BAŞAKŞEHİR TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BAŞAKŞEHİR TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT
İlçe Müdürlüğümüz tarafından aşağıda unvanı ve adresi belirtilen işletmenin satışını yaptığı ürün ileilgili olarak  İzlenebilirlik konulu yazımız ilgili işetmenin, adresinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.  Aşağıda özeti belirtilen İzlenebilirlik yazımız 7201 Sayılı Tebliğ Kanununun 28,29,30 ve 31.Maddelerine göre İlanen tebliğ olunur.
SIRA NO FİRMA İSMİ ADRESİ İLGİLİ KANUNUN MADDESİ YAZININ KONUSU KARAR TARİH VE NO YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE
1 Kimplus  KimyaPlastik Gıda Tem.Peyzaj   San.VeTic. Ltd. Şti. Bahçeşehir  2.  Kısım  Mah.Mercedes  Bulv.  A  Blok  No:30 E  Daire  :11  Başakşehir/İSTANBUL 5996 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı İzlenebilirlik 06.06.2024  tarih  ve  E.14591608 sayılı yazı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
2 BD Ambalaj ve Kağıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Başöğretmen Cad. Asmalı Bahçeşehir B3 Blok No:5/3E Başakşehir/İSTANBUL 5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrasının c bendi ve ilgili mevzuatı  14.595 TL 08.07.2024 tarih ve E.14504673 sayılı yazı ve ekindeki 09.05.2024 tarih E.14180523 sayı ve İ-2024-047 sıra nolu İdari Para Cezası Karar Onayı Başakşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

#ilangovtr

Basın No: ILN02067164