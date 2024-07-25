BAŞAKŞEHİR TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlçe Müdürlüğümüz tarafından aşağıda unvanı ve adresi belirtilen işletmenin satışını yaptığı ürün ileilgili olarak İzlenebilirlik konulu yazımız ilgili işetmenin, adresinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen İzlenebilirlik yazımız 7201 Sayılı Tebliğ Kanununun 28,29,30 ve 31.Maddelerine göre İlanen tebliğ olunur.