BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Vadeli Ödemelerde

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a) İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan %50’lik kısma 6 ay için %10 vade farkı eklenerek bulunan tutar, aylık olarak 6 eşit taksitte ödenecektir (taksitlerden herhangi birinde gecikme olması halinde; uygulanan vade farkı oranı üzerinden bulunacak günlük vade farkı tutarı ile birlikte ödenecektir.)



b) Alıcı, tapu devri istemesi halinde %50 peşinatı ödendikten sonra kalan %50’lik kısma vade farkı uygulanarak bulunacak tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu idareye verecektir



c) Taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının erken ödenmesi durumunda uygulanan vade farkı tutarında indirim uygulanacaktır.



d) Ödemelerden herhangi birinin 15 gün (Onbeş) içinde yapılmaması veya taksit süresi içinde iki ödemenin geciktirilerek yapılması halinde İdare dilerse satış işlemini tek taraflı olarak feshedebilir.